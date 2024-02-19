Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Rize mitingi öncesinde bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polisle tartışan AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" tepkisinde bulundu. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
Rize mitinginde AK Partili yöneticilerin polisin güvenlik amaçlı oluşturduğu giriş noktalarından değil, bariyerlerin bulunduğu alandan girmesine izin vermeyince Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ile polisler arasında tartışma yaşandı. Ayar'la polisler arasındaki tartışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yanında bulunan partililerle görevli polis memurlarının yanına giden AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin bulunduğu alandan yurttaşların içeri alınmasını istedi. Polis, güvenlik gerekçesiyle bu alandan kimsenin alınmadığını ifade etmesi üzerine Hikmet Ayar, polislere "Haddini bileceksin be, aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım. Ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin" dedi.
İl başkanı Ayar'ın ısrarı üzerine polis memurları, "Bunların olmadığı yerden gitmeniz lazım atlamayın zıplamayın diye biz görevliyiz" dedi. Memurun sözlerine karşılık olarak Ayar "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" diyerek olay yerinden ayrıldı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar polisle tartıştı: Ajan mısın, FETÖ'cü müsün? - Son Dakika
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