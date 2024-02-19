AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar polisle tartıştı: Ajan mısın, FETÖ'cü müsün? - Son Dakika
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Politika

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar polisle tartıştı: Ajan mısın, FETÖ'cü müsün?

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Rize mitingi öncesinde alandaki güvenlik bariyeri noktasında polislerle tartıştı. Bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına tepki gösteren Ayar, "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" diye bağırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

19.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Rize mitingi öncesinde bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polisle tartışan AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" tepkisinde bulundu. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

BARİYERLERDEN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Rize mitinginde AK Partili yöneticilerin polisin güvenlik amaçlı oluşturduğu giriş noktalarından değil, bariyerlerin bulunduğu alandan girmesine izin vermeyince Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ile polisler arasında tartışma yaşandı. Ayar'la polisler arasındaki tartışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BEN BU MİTİNGİN SAHİBİYİM, BENİ GEÇİRECEKSİN"

Yanında bulunan partililerle görevli polis memurlarının yanına giden AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin bulunduğu alandan yurttaşların içeri alınmasını istedi. Polis, güvenlik gerekçesiyle bu alandan kimsenin alınmadığını ifade etmesi üzerine Hikmet Ayar, polislere "Haddini bileceksin be, aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım. Ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin" dedi.

"SİZ AJAN MISINIZ FETÖ MÜSÜNÜZ?"

İl başkanı Ayar'ın ısrarı üzerine polis memurları, "Bunların olmadığı yerden gitmeniz lazım atlamayın zıplamayın diye biz görevliyiz" dedi. Memurun sözlerine karşılık olarak Ayar "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" diyerek olay yerinden ayrıldı.

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar polisle tartıştı: Ajan mısın, FETÖ\'cü müsün?

AK Parti, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar polisle tartıştı: Ajan mısın, FETÖ'cü müsün? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Talip Konyali: başkan haklı..adama miting sorumluluğu veril miş..sen kimsin ...maksadın ne..güvenlikse işini yap..güvensiz gördüğünü alana alma..hepside başkan değilya..kimlik sorarsın olur biter... 42 768 Yanıtla
  • Gökay Ünver: İşinize gelmediği zaman fetöcü diye suçlamanız baydı artık! 740 22 Yanıtla
  • KARA HARP OKULU: Zamanında kılıçdaroğluna ve diğer muhalefet liderlerine iftira ve hakaret davası açan Emniyet Genel Müdürlüğü buna dava açabilecek mi ? O yürek var mı? 498 13 Yanıtla
  • Talip Konyali: 15 temmüzda nerdeydin...konuşmana bakılırsa ..ekran karşısındaymışsın gibi geldi... 73 217
  • Necati Kaya: KHO, Emniyet Genel Müdürlüğü sorusturma açar tabi,ama bu herife değil,görevini yapan polislere. Şanslilarsa sürülurler,şans yoksa herifin dediği gibi fetöden ihraç edilmeye gider. 280 6
  • Ahmet ÖZEN: Talip hemen hemen her haberin altında varsın trollük yapma. Sen kimsin dediğin kişiler o mitingin güvenliğini sağlayan memur. İl başkanı da olsa, Milletvekili de olsa vatandaş da olsa kimse kanundan nizamdan üstün değil. 121 2
  • Gültekin Konukcu: adamlar boşuna dememiş afyonun kaymagı 101 6
  • Beşiktaş 1903: Talip bu lafı muhalefet dese o polise sahip çıkardın 77 0
  • pandoracı: CAHİL 58 3
  • Arzum Baskara: Sen bi malsin ya 30 7
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SON DAKİKA: AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar polisle tartıştı: Ajan mısın, FETÖ'cü müsün? - Son Dakika
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