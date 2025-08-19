AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyeye alınan yeni araçların plakaları için "AAK" harf grubunu tercih etti. Çerçioğlu'nun bu hamlesi büyük ses getirdi.
AK Parti'ye geçişiyle ilgili de bir değerlendirme yapan Çerçioğlu, "Ben yerel bir siyasetçiyim. Alnım ak, başım dik. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu - Son Dakika
