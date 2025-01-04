AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’nde Birlik Vurgusu

Politika

???? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu bayrağın altında inşallah önümüzde liderimiz, yanımızda dava arkadaşlarımız, karşımızda gideceğimiz aydın ufuklar var." dedi.

Karaaslan, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük başlangıcın meşalesini yakmak için Samsun'u seçtiğini ve Samsun'un yeni başlangıçların şehri olduğunu söyledi.

Samsunlular olarak her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin önündeki engelleri bir bir kaldırırken liderimizin yanındaydık. Cumhurbaşkanı'mız vesayetle mücadele ederken, yasakları kaldırırken yanındaydık. Türkiye'nin ruhunu değiştirirken yanı başındaydık. Zulmün karşısında hakkı haykırırken, tüm insanlık için adaleti savunurken, Birleşmiş Milletler kürsüsünde, 'Dünya beşten büyüktür' derken yanı başındaydık. Filistin'deki soykırıma en yüksek tepkiyi verirken, ülkemize sığınan masumlara elini uzatırken, zalimlere meydan okurken biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaydık. Hainler 40 yıllık sinsi planlarıyla bu ülkeye darbe yapmaya yeltenirken milletle tek yürek olup meydanlarda birbirimizin yanındaydık. En zor sınavları geçerken, en büyük mücadeleyi verirken, en büyük zaferlere imza atarken yanı başındaydık. Hem de yalnızca şahitlik ettiğimiz için değil, bizatihi sorumlusu olarak yanındayız."

AK Parti'nin geçmişin olduğu kadar geleceğin de partisi olduğunu anlatan Karaaslan, "Bu salonda birlik, beraberlik, kardeşlik, geçmişimiz, geleceğimiz var. Bu salonda gazilerimiz, engellilerimiz var. Bu bayrağın altında inşallah önümüzde liderimiz, yanımızda dava arkadaşlarımız, karşımızda gideceğimiz aydın ufuklar var." ifadelerini kullandı.

"AK Parti bir dünya markasıdır"

????AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da kongrenin şölen havasına döndüğünü dile getirerek, "AK Parti bir dünya markasıdır. AK Parti, 3 Kasım 2002'de iktidar olduğundan bu yana ülkemizde ondan önceki dönemle hiç alakası olmayan, ondan önceki dönemle mukayese edilemeyecek büyük hizmetler yaparak ülkemizi dünya ligine, dünyanın gelişmiş, iddialı ülkeleri statüsüne ulaştırmış büyük siyasi hareketin adıdır. Bunun lideri, bir dünya lideridir." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise AK Parti'yi büyük bir çınara benzeterek, "AK Parti, bölgesinde tüm mazlumların ferahladığı çatıdır. AK Parti, duaların büyüttüğü partinin adıdır. AK Parti vefanın, erdemin, mücadelenin, kardeşliğin adresidir. AK Parti, büyük Türkiye düşüdür. Bugün, bu düşü hep beraber 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla hayata geçireceğimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'mizi 2053, 2071 hedeflerine taşımaya, bu asrı Türkiye asrı yapma azmi ve kararlılığıyla yeniden 'Bismillah' demenin günüdür." şeklinde konuş.