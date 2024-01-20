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AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü - Son Dakika
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AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını açıkladıktan sonra Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olarak Şeyma Döğücü'yü gösterdi. Avukat Şeyma Döğücü, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana siyasi hayatta aktif olarak yer almış ve çeşitli görevler üstlenmiştir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilen Döğücü, 2024 Mahalli İdareler seçimi için tekrar aday gösterilmiştir.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü
20.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:14
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ise Şeyma Döğücü oldu.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

1965 yılında Çorum'da doğan Avukat Şeyma Döğücü, eğitim hayatına Çorum İmam Hatip Lisesi'nde başlamış ve ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Döğücü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yapmış ve Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmalarda bulunmuştur.

SİYASİ KARİYERİ

AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata atılan Döğücü, sırasıyla İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanlığı, Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı gibi görevleri üstlenmiştir.

Siyasi kariyerinde önemli adımlar atan Döğücü, 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiş ve 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı olarak gösterilmiştir. Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Görevini sürdüren Döğücü Ak Parti tarafından 2024 Mahalli İdareler seçimi için Sancaktepe'den tekrar aday gösterilmiştir.

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SON DAKİKA: AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü - Son Dakika
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