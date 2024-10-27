AK Parti Sarız Kongresi yapıldı

Politika

AK Parti 8. Olağan Sarız İlçe Kongresi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan AK Parti 8. Olağan Sarız İlçe Kongresi'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti Önceki Dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, parti teşkilatı, ilçe yönetimi, Cumhur İttifakı MHP ilçe teşkilatı, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Büyükşehir belediyesiyle Kayseri'de, merkezi ile kırsalı ile hizmetten hizmete koştuklarını dile getiren Büyükkılıç; büyükşehir belediyesi yönetimine geldiklerinde 6 ilçede doğal gaz bulunmadığını ve kendilerinin de söz konusu 6 ilçeye doğalgaz getireceklerini söylediklerini paylaştı. Büyükkılıç Kasım ayının 10'undan sonra doğalgazın Sarız ve Pınarbaşı'ya geleceği bilgisini doğalgaz firmasının yetkilisinin kendilerine bildirdiğini duyurdu. Büyükkılıç, gönül insanlarından oluştuğunu ifade ettiği Sarız'a doğalgazın hayırlı olmasını temenni etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye hizmetlerine yönelik konuşmasında, hizmetlerin devam edeceğini vurgulayarak; "Hizmetlerimiz devam edecek. Burada değerli ilçe başkalarımızla el ele vermek suretiyle hizmetlerin devamını sağlayacağız. Çünkü biz ayrıştırmayız. Biz ötekileştirmeyiz, bize yakışmaz. 16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz, Sarız'ımızı da Pınarbaşı'mızı da ya da Yahyalı'mızı da Yeşilhisar'ımızı da. O açıdan insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun yol arkadaşı olmak ne güzel bir duygu ya Rabbi. Ne büyük mutluluk ya Rabbi. Mazlum insanların sesi olan, dünya 5'ten büyüktür diye haykıran böyle bir liderle olmak bize yetmez mi?" diye konuştu.

Kendilerinin şikayet makamı olmadığını dile getiren Büyükkılıç, icraat makamı olduklarını belirtti ve hangi kırsalda eksik varsa gidermeye, destek vermeye devam edeceklerini paylaştı. İnancın çok kıymetli olduğunu aktaran Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkeye hizmet etmeye inandıklarını ve başarı sağladıklarını sözlerine ekledi. Kongreyi muhteşem bir topluluk olarak niteleyen Büyükkılıç, konuşmasında hangi ilçeye, hangi kongreye gitseler gümbür gümbür olduklarını ve kenetlenme yaşandığını belirtti. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de kongrenin Sarız'a hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek başarılar temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, güven tazeleyerek yeniden AK Parti Sarız İlçe Başkanı seçilen Hulusi Kara'yı tebrik etti, başarı ve kolaylık temennisinde bulundu. - KAYSERİ