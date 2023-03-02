AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim göreve getirildi - Son Dakika
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AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim göreve getirildi

02.03.2023 11:19
AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim göreve getirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili açıklamasında "Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik" ifadelerine yer verdi. Yavuz, daha önce belirlenen 9 kişiye ilaveten 6 kişinin daha Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi. Buna göre Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini Harun Tüfekçi, Yusuf Başer, Bülent Yağmur, Serpil Kavrak, Ahmet Özdemir, Nureddin Çelik, Sabri Öztürk, Gülay Sabancı ve Muhammet Fatih Toprak'la beraber, Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan yürütecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim göreve getirildi - Son Dakika

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