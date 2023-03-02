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AK Parti'den Kızılay'ın çadır satışıyla ilgili ilk yorum: Keşke böyle ağır ve acılı bir günde yapılmasaydı

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim göreve getirildi - Son Dakika

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