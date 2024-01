AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavuz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Yavuz, "Haber" kategorisinde Mehmet Kamacı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in yer aldığı "Yalnızlığın resmi" adlı fotoğrafını seçti. Yavuz, fotoğrafla ilgili hislerini "Hem dünyanın şatafatlı halini gördüm hem bir yandan da yalnızlığı. Burada her şey var. Şatafat var, güç var, yalnızlık var, çaresizlik var. Her şeyin yer aldığı tablo gibi geldi bana." şeklinde aktardı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde, Ali Fatih Akçay'ın Karadeniz'de besicilerin şenlik havasında geçen yayla yolculuğunu anlatan "Doğal renkler" fotoğrafını oylayan Yavuz, "Belki burada resimde yer alanlar fakruzaruret içinde yaşarken bir yandan da hayatın güzelliklerini tatmaya çalışan ama hiçbir zaman mutsuz, umutsuz olmayan görüntüyü çıkarıyor." dedi.

Yavuz, "Spor" kategorisinde, Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" fotoğrafına oy vererek, "Ümitsizliğe yer olmadığı her halde bir umudun var olduğu ve şartlar ne olursa olsun sizin var ve güçlü olabileceğinizi, başarabileceğinizi gösteren bir resim." değerlendirmesinde bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafına oy veren Yavuz, 17 Ağustos depremini yaşayan biri olarak bu kategorideki fotoğraflara bakarken başka bir duygu seline kapıldığını söyledi. Yavuz, "Deprem canları yakıyor. Bütün canlıların dengesini bozuyor. En fazla insan canı giderken, başka canları da yakıyor. Burada yanan canlara üzülme ve can kurtarmanın derdi var. Başka canlara da kucak açma var." dedi.

"Zulümle abad olunmaz"

"Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" fotoğrafını seçen Yavuz, şunları söyledi:

"Gazze'deki görüntüler bir parça depremi hatırlatıyor. Ama deprem boyutundan daha ileri bir boyut gibi de hissettiriyor. Kur'an-ı Kerim'de bir kıyamet sahnesi anlatılıyor, denizler fışkırdığında, yerler yarıldığında... Böyle sahneleri anlatan tablolar var. Elbette aynısı değil ama bir anlamda kıyamet sahnesini anımsatan görüntüler var. Gazze'de büyük bir gözyaşı ve dramın olduğunu diğer resimlerde gördük. Bütün olup biteni özetleyen bir resim gibi geldi. Her şeyin paramparça olmaya başladığı ve adeta arzın sallandığı bir görüntü. Zulümle abad olunmaz. Zalimin de karşısında olmak, zulmü gören ve fark eden herkesin görevi olsa gerek. Bu kıyamet sahnesini adeta hatırlatan ve deprem görüntülerinin çok ötesinde görüntülere bizi taşıyan bu Gazze dramını ve bu drama sebep olanları kınamak ve hatta lanetlemek istiyorum."

"Tebrik etmek istiyorum, var olunuz"

Yavuz, uzun süredir AA'nın yılın fotoğraf karelerine konuk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman ülkemizin en önemli aktörleri, başta liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tercihlerini ortaya koyuyor. Çok dikkat çeken bir uğraş alanı gibi geliyor. Bana da her seferinde gelip mikrofonunuzu uzattığınız, kameranızı doğrulttuğunuz için teşekkür ediyorum. İnanıyorum hem güzel bir etkinlik oluşturuyorsunuz hem de çok önemli bir farkındalığı ortaya koyuyorsunuz. Bu anlamda tebrik etmek istiyorum, var olunuz."