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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı Oldu - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı Oldu

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösterirken, Şile Belediye Başkan Adayı olarak İlhan Ocaklı'yı seçti. Ocaklı, 31 Mart 2019 seçimlerinde %54,37 oy oranıyla Şile Belediye Başkanı seçilmiş ve 2024 seçimlerinde tekrar aday gösterilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum\'un Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı Oldu
20.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:31
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Şile Belediye Başkan Adayı ise İlhan Ocaklı oldu.

İLHAN OCAKLI KİMDİR ?

İlhan Ocaklı, 1972 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Akyazı'da tamamlamış, orta ve lise öğrenimini ise Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde geçirmiştir. Üniversite eğitimini yurtdışında tamamlayan Ocaklı, Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş ve daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde ikinci üniversite derecesini almıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine 2004 yerel seçimlerinde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı ile başlamıştır. 2007 genel seçimlerinde Şile SKM Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı gibi görevler üstlenmiştir. 2009 yerel seçimlerinde SKM Başkanlığı ve vekil İlçe Başkanlığı görevlerini üstlenen Ocaklı, Şile'deki AK Parti üye oranını önemli ölçüde arttırarak ilçeye İstanbul'da en yüksek üye oranına sahip ilçe unvanını kazandırmıştır.

İlhan Ocaklı, 2009 yılında Şile İlçe Başkanlığına atanmış ve 2011, 2014 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen AK Parti İlçe Kongrelerinde delegelerin güvenini kazanarak İlçe Başkanlığı görevine devam etmiştir. Görev süresi içerisinde İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı gibi pozisyonlarda da görev almıştır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilen ve%54,37 oy oranı ile seçilen Şile Belediye Başkanı olan İlhan Ocaklı, 31 Mart 2024 Seçimlerinde Ak Parti tarafından bir kez daha aday gösterilmiştir

YORUMLAR

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı Oldu - Son Dakika
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