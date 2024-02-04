AK Parti Şile Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Politika

Şile'de 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarının sürdürüleceği AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında Cumhur İttifakı ilçe başkanları, 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı'ya tam desteklerini açıkladılar. Açılışta söz alan Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, küresel salgınlar, doğal afetler ve savaşlara rağmen Şile'de hiçbir hizmetin aksamadığını, Şile Belediyesi'nin her alanda var olduğunu ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. "Biz yapacağız demiyoruz, yaptık hayırlı olsun diyoruz" diyen Ocaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar nasıl çalıştıysak, projelerimizi birer birer nasıl hayata geçirdiysek, Şile'yi 10 milyar TL'lik yatırımla nasıl buluşturduysak, önümüzdeki dönemde de Şile için tüm mahallelerimiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz için pek çok önemli projeyi hayata geçireceğiz."

Konuşması sık sık alkışlarla ve sloganlarla bölünen Ocaklı, "Şile sevdası ile çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Şile'nin gelecek yüzyılını inşa ettik. Belediye hizmet binası, tapu hizmet binası, Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şile Bezi Üretim Tesisi, Gençlik Merkezi, kütüphane, prestij caddelerin hepsi Şile'nin gelecek yüzyılına damga vuracak eserler. Biz yapacağız demiyoruz. Yaptık, hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Yeni dönemde yeni müjdeler yolda

Büyükşehir Belediyesinde de zafer kazanmayı beklediklerini söyleyen Ocaklı, Murat Kurum ile birlikte Şile'nin dört bir yanında destan yazacaklarını, Şile'yi eskisi gibi hizmetlerden nasibini fazlasıyla alan bir ilçe haline getireceklerini ifade etti. İlhan Ocaklı, bir beş yıl daha görev aldıkları takdirde Murat Kurum ile birlikte bakıma muhtaç sokak hayvanları için Patihane, Ağva Tabiat Parkı, yaşlılar için planlanmış kapsamlı bir huzurevi, ekolojik kreşler, yeni prestij caddeleri gibi projelerin yanı sıra tarihi evleri restore edeceklerini ve köy meydanlarını yenileyerek, aydınlatmasıyla, peyzajıyla, zemin kaplamasıyla ve kent mobilyalarıyla tanımlı hale getireceklerinin altını çizdi.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına İstanbul milletvekilleri Hasan Turan ve Yahya Çelik, Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, BBP İlçe Başkanı Birkan Ege, muhtarlar, STK temsilcileri, teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL