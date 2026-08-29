Ak Parti Sivas\'ta Terörle Mücadele Vurgusu

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı, Mahalle ve Köy Başkanları İstişare programı düzenledi. Programa katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Yasada ifade edilen tüm düzenlemelerin gerçekleşmesi için kritik eşik, terör örgütü PKK'nın silahları bırakarak varlığını tasfiye etmesidir. Şimdi geldiğimiz noktada ya silah bırakı varlıklarını tasfiye ederler, ya da bizim terörle mücadelemiz bitmemiştir. Bizim terörle mücadelemize ara da verilmemiştir. Huzuru ve kardeşliği bozmak isteyen örgütlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" dedi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, Mahalle ve Köy Başkanları İstişare toplantısı düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa 16 ilçeden parti teşkilatları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Ak Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, partililere seslendi.

Güler, "Her birimizin bu davanın bir emanetçisi olarak, gelecek nesillere 'Bu arkadaşlar çok çalıştı, çok çaba sarf etti, bir dakikayı bile boş geçirmediler' dedikleri bir çalışmayı Rabbim bizlere nasip etsin" dedi.

"Gayretimiz; ülkemizi yarınlara çok daha güçlü bir şekilde hazırlamaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, "Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, gayretimiz; ülkemizi yarınlara çok daha güçlü bir şekilde hazırlamaktır. Yürüttüğümüz bu çalışmaların en önemli gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye'ye dair yaptığımız çalışmalar. Grup Başkanımız Abdullah beyin koordinasyonunda, TBMM çatısı altında 467 'evet' sayısıyla burada önemli bir yasal düzenlemeyi de hayata geçirdik. Türkiye son 10 yılda 3 büyük stratejik kazanım elde etti. PKK terör örgütünün hendek operasyonlarına rağmen Türk ve Kürt'ün arasına kimse girememiştir. Emperyalizmin oyunlarına rağmen bizi bölmeye, parçalamaya çalışan türlü girişimlere rağmen bu birliktelik ve kardeşlik sürmüştür. En önemli gördüğümüz hususlardan birisi bu memleketin birliği ve beraberliği. İkincisi Türkiye'nin milli savunma sanayisini kurmasıdır. Allah'a şükürler olsun iktidara geldiğimizde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. O günlerde terörün inlerine girildi ve terörün beli büküldü. Üçüncü önemli stratejik kazanımımız ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanımızın söyledikleriydi. Cumhurbaşkanımız, 'Biz bölgemizde kimden nereye geldiğine bakmadan terör tehdidinin sınırlarımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Terörü kaynağında yok edeceğiz' dedi. Suriye'de ve Irak'ta yürüttüğümüz sınır ötesi harekatlarla bölgemizde terör devletinin kurulmasına müsaade etmedik. Terör örgütü PKK'nın güneyimizde ortaya koymuş olduğu terör devleti hedefi hüsranla karşılanmış oldu" dedi.

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı kardeşliğimiz için büyük bir zaruret olarak görüyoruz"

Silah bırakma süreci ile ilgili konuşan Büyükgümüş, "Tüm bu başarıların neticesi olarak terör örgütü PKK, varlığını tasfiye edeceğini tüm dünyaya ilan etti. TBMM'de oluşturduğumuz komisyonlar ilgili istihbarat ve savunma birliklerimiz burada silah bırakmaları takip ediyorlar. Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Ama milletin denetimi ve gözetimi altında bir devlet projesidir. TBMM'deki bütün partilerden milletvekillerimiz istihbarat ve savunma birimlerimizin çalışmalarını takip ediyorlar. Yasada ifade edilen tüm düzenlemelerin gerçekleşmesi için kritik eşik, terör örgütü PKK'nın silahları bırakarak varlığını tasfiye etmesidir. Şimdi geldiğimiz noktada ya silah bırakı varlıklarını tasfiye ederler, ya da bizim terörle mücadelemiz bitmemiştir. Bizim terörle mücadelemize ara da verilmemiştir. Huzuru ve kardeşliği bozmak isteyen örgütlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Biz Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı kardeşliğimiz için büyük bir zaruret olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından parti yöneticileri, teşkilat mensuplarının sorularını yanıtladı.