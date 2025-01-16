AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ateşkes mutabakatına varılmasını, buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz"

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes mutabakatına varılmasını, buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığı tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ediyor. Bugün Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes mutabakatına varılmasını, buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkes sürecinde rol oynayan başta Katar ve Mısır olmak üzere arabulucu ülkelerin çabaları çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin kalıcı hale gelmesinin önemli olduğunu ve Gazze'deki Filistinlilere gereken yardımların ulaştırılmasının mümkün olması gerektiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur. Kalıcı ateşkes ve sonrasında kalıcı bir barış için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin Devleti'nin bir an evvel kurulması gerektiğini savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilkeli ve dirayetli siyasetiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Gazze ve tüm Filistin şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz." - ANKARA