AK Parti Sözcüsü Çelik: "Provokasyonlara karşı devlet kurumlarımız teyakkuz halinde"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Pek çok odağın provokasyon yapmak için birtakım girişimler içerisinde olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Provokasyonlara karşı devlet kurumlarımız teyakkuz halinde olduğu gibi bütün bu sürecin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin güvenliği açısından, sürecin hedeflerine ulaşması açısından da son derece önemlidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Geleneksel hale gelen istişare ve değerlendirme kampının partinin kurulduğundan bu yana düzenli olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, "Bütün siyasi konuların, iç ve dış politikaya dair bütün meselelerin ele alındığı, genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan oturumların da olduğu iki günlük yoğun bir çalışma, değerlendirme ve istişare programımız var" dedi.

Kampa girişlerin tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kısa süre içinde kampın gerçekleşeceği otele giriş yapacağını kaydeden Çelik, yarın sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10.00 gibi gerçekleştireceği konuşma ile kampın resmen başlayacağını söyledi. Bugünün siyaset tarihi açısından, bölge açısından tarihi bir gün olduğunun altını çizen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesine dair çağrısı, önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini, o günden bugüne gerçekleşen dış politikadaki etrafımızdaki gelişmeleri öngören ve bütün buna Türkiye'nin bağışıklık sisteminin yüksek bir şekilde girmesini temin etmeye çalışan bir yaklaşımdır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece tarihi bir çağrıyla destek verdiğini ifade eden Çelik, Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde tartışılmaya başlandığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet kurumlarına terörsüz Türkiye süreciyle ilgili talimatlarını vermesinden sonra doğrudan devlet politikası olarak bunun hayata geçmiş olduğunu vurgulayan Çelik, bu devlet politikası çerçevesinde bugüne kadar pek çok safhanın hep beraber geçilmiş olduğunu dile getirdi. Gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibarıyla bu çeşitli safhaların geçildiğini kaydeden Çelik, silah bırakılması ve PKK'nın feshiyle ilgili sürecin ilk adımının atılmış olduğunu söyledi. Çelik, bugün önemli bir eşiğin geçildiğini, bir ilk adımın gerçekleştiğini belirtti. Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bütün bu süreç içerisinde zaman zaman yaptığı açıklamalar, değerlendirmeler, müdahaleleri, yönlendirmeleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde koordinasyonun ve senkronizasyonun sağlanması vasıtasıyla bütün kurumların terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi için bu güçlü iradenin tecelli etmesi için gereken iradeyi ortaya koyduğunu ifade etti. Çelik, gelinen noktada bu ilk adımın atılmasının, PKK'dan bir grubun silah bırakmasının sürecin kesintisiz olarak hayata geçmesi ve sürecin tamamlanmasında çok büyük önem arz ettiğini bildirdi. Çok uzun olmayan bir zaman dilimi içerisinde bunun gerçekleşmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Çelik, yaşanabilecek olumsuzluklara da dikkat çekti. Çelik, "Bölgedeki gerçeklik, bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında pek çok odağın provokasyon yapmak için, geçmiş zamanlarda da biz bunları yaşadık, birtakım girişimler içerisinde olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bu provokasyonlara karşı devlet kurumlarımız teyakkuz halinde olduğu gibi, aynı zamanda bu teyakkuzun yanı sıra bütün bu sürecin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin güvenliği açısından, sürecin hedeflerine ulaşması açısından da son derece önemlidir" diye konuştu.

PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla feshinin tamamlanması ve silah bırakma sürecinin, silahların teslim edilmesi ve imha sürecinin tamamlanmasının biran evvel gerçekleşmesinde fayda olduğunu kaydeden Çelik, "Tabii ki ancak o zaman süreç tamamlanmış olacaktır. Bu dönem içerisinde DEM Parti'nin başlattığı ziyaret trafiği ve siyasi partiler arasındaki istişare süreci çok büyük katkı sağlamıştır, çok büyük katkılar ortaya çıkarmıştır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon vasıtasıyla bütün bu süreçlerin takip edilecek olması, hepimiz açısından bütün bu sürecin gereklerinin yerine getirilmesi, dayanaklarının oluşturulması, PKK'nın feshinin ve silahların tamamen bırakılmasının sağlanmasına dair bütün zeminin oluşturulması bakımından önemli olacaktır. Tabii ki bütün bu süreçler yürütülürken Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi etrafında bunlar gerçekleşmektedir. ve bütün bunlar tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi etrafında gerçekleşirken bir kere daha ifade etmek istiyoruz ki aziz milletimizi incitecek, şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek herhangi bir şeyin olması söz konusu olmayacaktır" dedi.

50 yıla yakın bir süreçte Türkiye'nin terörle mücadelesi olduğunu hatırlatan Çelik,"Terörle mücadele çerçevesinde Türkiye esasen şehitlerimizin büyük fedakarlıkları, kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla ülkemizin vatan savunmasını hakkıyla yerine getirmiştir. Önümüzdeki dönemde de bir an evvel bu fesih ve silah bırakma sürecinin tamamlanması ve aynı zamanda da bütün bu süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de devreye girmesiyle, bu boyutun da devreye girmesiyle sağlıklı bir şekilde yürümesi söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda diplomasi, güvenlik, istihbarat boyutlarıyla olayın devlet kurumları tarafından takip edilmekte olduğunu bildiren Çelik, "Aynı zamanda da tabii bu dünyadaki başka mekanizmalarda üçüncü bir göz varken, Türkiye'de üçüncü bir göz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü bu süreci takip edecektir. TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kurulmuş doğrulama mekanizması bütün bu süreci takip edecek ve yerine gelmesini sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün unsurlarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu sürecin Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için gereğini yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye iradesinin aynı zamanda terörsüz bölgeye de ilham kaynağı olacağını kaydeden Çelik, "Birtakım yabancı güçlerin bölgemizi terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşlarıyla boğma stratejileri ve bunların arkasındaki siyasi projelerin ortadan kalkması bu şekilde temin edilmiş olacaktır. Önümüzdeki dönemi bu çerçevede takip edeceğiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasında iç ve dış politika ile ilgili konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye ile ilgili bütün bu gündem derinlemesine bütün vatandaşlarımızla paylaşılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasını hep beraber dinleyerek biz de kampımızı başlatmış olacağız" diye konuştu. - ANKARA