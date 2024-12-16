AK Parti sözcüsü Çelik: "Suriye'yi kendilerine uydu devlet yapmak isteyenlerin girişimleri olacaktır. - Son Dakika
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Politika

AK Parti sözcüsü Çelik: "Suriye'yi kendilerine uydu devlet yapmak isteyenlerin girişimleri olacaktır.

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AK Parti sözcüsü Çelik: "Suriye'yi kendilerine uydu devlet yapmak isteyenlerin girişimleri olacaktır.

16.12.2024 18:06
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AK Parti sözcüsü Çelik: " Suriye'yi kendilerine uydu devlet yapmak isteyenlerin girişimleri olacaktır. bir takım terör örgütlerinin burayı çökmüş devlet olmasını isteyenlerle paralel hareket edecektir"

"Suriye toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir devlet olarak yoluna devam etmeli. Kimsenin sahası haline gelmemelidir"

"Çeşitli toplulukların toprağını gasbetmiş terör örgütlerinin tasfiye edilmesi gerekir. DEAŞ meselesinin çözümü için herkes elini taşın altına koymalı. Terör örgütlerine karşı terör örgütleri ile iş tutmak ilkel bir yaklaşım"

" İsrail, boşluktan istifade ederek, Golan'ı işgal etmeye başladı"

"Bu başka egemen ülkenin toprağını işgal etmektir"

"PKK YPG meselesinde ise herhangi bir terör örgütünün bir bölgeyi kontrol etmesi düşünülemez. Bir de DEAŞ'ı bahane ediyorlar"

"PKK PYD, bir mikro Baas rejimi modelidir. Kullanışlı aparat olduğu için bu yapılıyor"

ANKARA -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK sona erdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, AK Parti, Güvenlik, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti sözcüsü Çelik: 'Suriye'yi kendilerine uydu devlet yapmak isteyenlerin girişimleri olacaktır. - Son Dakika

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