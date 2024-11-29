AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin hassasiyeti"ne ilişkin açıklama Açıklaması

Politika

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir. Bu sözlerini de bedeli ödenmiş bir siyasi hayatla ve Filistinli kardeşlerimize her alanda destek olarak hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanlı seslerinin ifade ettiği gibi, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir."