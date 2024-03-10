Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı bir programda, "Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir." sözleri üzerine sosyal medya paylaşımıyla Türkiye ve Erdoğan hakkında eleştirel ifadeler kullanan Netanyahu'ya AK Parti Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.
Çelik, paylaşımında " İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanarak "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir." dedi.
Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz - Son Dakika
MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Vedat Soner Başer, projelerini anlattı. MHP Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane'ye hizmet etmek istediklerini belirtti. MHP İl Başkanı Mete Kaya ise güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Belediye Başkanı adayı Başer, projeleri hakkında bilgi verdi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Zolan, ramazanın dayanışma, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, tüm hemşehrilerine ve İslam aleminin hayırlı ramazanlar diledi.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak başlattıkları oturma eylemine Ramazan ayında da devam ediyor. Evlatlarının yolunu gözleyen anneler, teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu iddiaları Fransa Cumhurbaşkanını sinirlendirdi. Fransız televizyonuna verdiği röportajda Macron, bu durumu kesin bir dille reddetti.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Yeniköy ve Bıyıklı Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kaplan, 'Koçarlı'ya yapılamaz denilenleri yaptık' dedi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan zanlılar arasında 10 FETÖ üyesi, 3 PKK üyesi ve 1 DHKP-C üyesi bulunuyor. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)