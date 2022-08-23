Erdoğan'ın sürpriz toplantısı sonrası AK Partili Ömer Çelik'ten ilk açıklama: Çalışmalarımızı değerlendirdik, erken seçim yok - Son Dakika
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Erdoğan'ın sürpriz toplantısı sonrası AK Partili Ömer Çelik'ten ilk açıklama: Çalışmalarımızı değerlendirdik, erken seçim yok

23.08.2022 17:26

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da gerçekleştirdiği sürpriz toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda teşkilat çalışmalarını değerlendirdiklerini belirten Çelik, erken seçim iddialarına da değindi. Çelik, "Erken seçim söz konusu değil. Seçim zamanında yapılacak. Seçim takviminde bir değişiklik yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün günlük programının dışına çıkarak kurmaylarını sürpriz bir toplantıya çağırdı. Saat 14.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş gibi ekonomi alanındaki bakanların yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz gibi önemli isimler katıldı.

TOPLANTIDAN SONRA BİLGİLENDİRME YAPTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merak yaratan toplantının bitiminin ardından kamera karşısına geçti. Hem toplantının içeriği hem de gündemle ilgili açıklamada bulunan Çelik, son günlerde tartışma yaratan erken seçim iddialarına ilişkin de konuştu.

"ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erken seçim gibi bir durumun olmadığını belirten Çelik, "Erken seçim söz konusu değil. Seçim zamanında yapılacak. Seçim takviminde bir değişiklik yok" dedi.

"SEÇİME KADAR DÜZENLİ TOPLANTILAR YAPILACAK"

Ömer Çelik'in açıklamalarının tamamı şu şekilde: "Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Reform ve düzenlemelerle ilgili görüşler alındı. 2023 seçim beyannamesine yapacağımız katkı beyanname ile birlikte manifesto ortaya koymuştuk bu çalışmalar değerlendirildi. Seçime kadar düzenli olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

"ERKEN SEÇİM İDDİALARINI TEMELİ YOK"

Seçim takviminde değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak, erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere, bu hazırlıkların yapılması gayet doğal. Hatta biz bazı çalışmaları yeni bir seçimden çıktıktan hemen sonra 4-5 yıl sonraki seçim için hemen başlatırız. Milletimizin önüne koyulacak politikalar, seçim zamanındaki belgelerin çalışılması açısından aslında şimdiden başlanması gayet makul. Bizim parti olarak geleneğimizde bu şekilde. Dolayısıyla herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil, böyle bir tartışma söz konusu değil."

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