AK Parti'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi kınadı: Yetkililer duyarsızlığıyla nefret suçlarına destek veriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi kınadı.

Danimarka'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.

BÜYÜKELÇİLİK SALDIRISINI BAHANE ETTİLER

Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.

"DANİMARKA YETKİLİLERİNİN BU DUYARSIZLIĞI NEFRET SUÇUNA DESTEK VERMEKTİR"

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" dedi.