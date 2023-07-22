AK Parti'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi kınadı: Yetkililer duyarsızlığıyla nefret suçlarına destek veriyor - Son Dakika
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AK Parti'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi kınadı: Yetkililer duyarsızlığıyla nefret suçlarına destek veriyor

22.07.2023 14:14

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik utanç verici eyleme bir kınama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi kınadı.

Danimarka'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.

BÜYÜKELÇİLİK SALDIRISINI BAHANE ETTİLER

Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.

"DANİMARKA YETKİLİLERİNİN BU DUYARSIZLIĞI NEFRET SUÇUNA DESTEK VERMEKTİR"

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" dedi.

AK Parti'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme tepki
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Mehmet Aydın: Bu sefer ki kınamaya onanmak gerçekten gülünç olur NATO ya alacaz daha karpuz kesecez adamlar çatır çatır Kuranı Kerim'i yakıyor ve bizde onları TBMM de oylamayla kucaklamaya hazırlanıyoruz nasıl ama iyimi iyi dermi trol bozuntuları Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Alaaddin Bat: Bu kafirler ne kadar beyinsizler Yane elinize ne gececek kafirler kuran i kerim yikmak Kur’an kerim Bizim kalbimizdedir Ama Allah ta sizi yakacak Tabi Müslüman ülkelerin yöneticilerine gelince onlarla oturup kalkanlarda Hemen onlari terkedin yoksa ayni kafirlige cehenneme Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Allah onlardan önce TBMM'de oylamayla onları NATO ya alırsak bizleri yakacak 0 0 Yayından Kaldır
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Ömer Çelik, Danimarka, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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