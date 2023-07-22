AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi kınadı.
Danimarka'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" dedi.
Son Dakika › Politika › AK Parti'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi kınadı: Yetkililer duyarsızlığıyla nefret suçlarına destek veriyor - Son Dakika