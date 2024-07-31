AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını lanetledi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Heniyye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast, Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir."