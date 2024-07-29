AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki Gösterdi

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi. Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, 'kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek'ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır." - ANKARA