AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Han Yunus'ta sivilleri hedef alan saldırısını lanetledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Han Yunus'ta sivilleri hedef alan saldırısını lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetledi. Çelik, İsrail'in katliamlarını gündeme getirmeye ve savaş suçlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

16.07.2024 15:58
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivillerin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetlendiğini vurguladı. Çelik, "Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Han Yunus'ta sivilleri hedef alan saldırısını lanetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Han Yunus'ta sivilleri hedef alan saldırısını lanetledi - Son Dakika
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