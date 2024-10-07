AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail Lübnan'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail Lübnan'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail Lübnan'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar" -"Gazze'de bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve durdurulamadı" -"Şehitlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor.

07.10.2024 17:53
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail Lübnan'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar"

-"Gazze'de bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve durdurulamadı"

-"Şehitlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Soykırımcı Netanyahu'nun eylemleri devam ediyor"

-"Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor"

-"İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres'i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız"

-"Uluslararası sistem ikiyüzlü. Bir yandan Akdeniz'in her yanını savaş gemileri ile doldurdular. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniliyor denildikçe İsrail daha çok kadın ve çocuk öldürülüyor"

-"Sivil cihazları ölümcül cihaz olarak kullanılıyor. Yeni bir suça imza attılar"

-"Uluslararası sistemin namusu Netanyahu'nun yargılanıp yargılanmamasından geçiyor"

-"Cumhurbaşkanımız en başından beri insanlık cephesinin kurulmasını ifade etti"

-"Bunca acıdan sonra birileri düşük sesle de olsa insanlık cephesine dair bu cümleleri kurmaya başladı"

-"BM'den İsrail'le ilgili çıkması gereken kararlardan hiçbiri çıkmadı"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail Lübnan\'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar"
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'İsrail Lübnan'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar' - Son Dakika

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