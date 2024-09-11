Ömer Çelik\'ten Eğitim Açıklaması

Politika

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Milli Eğitim Bakanlığı, Çanakkale'den Gazze'ye konulu ders için girişimde bulundu"

(Ayşenur Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili) "ABD yönetiminden yapılan açıklamalar ibretliktir. Bir taraftan çok üzüldük diyorlar ama daha sonrasında da hata olarak vurulmuş şeklinde bir açıklama ile kaçamaklara başvuruyorlar"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.