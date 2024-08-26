AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'na sert tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesine sert tepki gösterdi. Çelik, bu açıklamayı Müslümanlara ve insanlığa saldıran bir söylem olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net bir tavır alması gerektiğini belirtti.

26.08.2024 19:19
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi hakkında, "Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır. Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'na sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'na sert tepki - Son Dakika
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