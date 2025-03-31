AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "İnsan biraz utanır, insan biraz ar duyar, mahcup olur, yüzü kızarır. Yolsuzluktan, hırsızlıktan bir soruşturma yürütülüyor, insan iddialara bari cevap verir." dedi.

Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bayramların kırgınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşliğin doruğa ulaştığı müstesna günler olduğunu söyledi.

Son günlerde yaşanan olaylara değinen Güler, "İnsan biraz utanır, insan biraz ar duyar, mahcup olur, yüzü kızarır. Yolsuzluktan, hırsızlıktan bir soruşturma yürütülüyor, insan iddialara bari cevap verir." dedi.

Sayfalar dolusu dosya, 121 sayfa soru olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"İnsan birine cevap verir. Siz kamu görevlisisiniz. Babanızın çiftliğini, şirketini yönetmiyorsunuz. Kamu görevlisisiniz, belediye başkanlığını yönetiyorsunuz. Kamu zararı oluşturmuşsunuz. İddialar var, cevap verin. Mesela çok basit bir iddia, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Adem Yıldırım, Meclis'te gündeme getirdi. Adamda utanma olur. 95 milyon liralık, Muş'ta bir marketten, bakkaldan İstanbul'a beyefendi baklava almış. Hesaplıyoruz 450 ton ediyor. İnsanda bir utanma, sıkılma olur. Bir cevap verin, 'yalan' deyin, faturası orada, para ödemesi yapmışsınız. Utanmadan, sıkılmadan suçüstü yakalanmışsınız. Sonra sokağa çıkın, gençleri sokağa davet edin, ateşe verin, polise saldırın öyle mi? Yazıklar olsun. Lafa gelince, 'Cumhuriyeti kuran partiyiz' derler ama ülkemizin birliğini, beraberliğini huzuru bozacak her türlü eyleme de girişirler. Aziz milletimiz uyanık, görüyoruz izliyor. Kimin bu hizmet kervanında yol aldığını, kimin bu aziz millete hizmet ettiğini görüyor."

Güler, büyük bir azimle, gayretle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.