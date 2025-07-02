AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı'ndan CHP'li Atilay Dalgıç'a Eleştiri - Son Dakika
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Politika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı'ndan CHP'li Atilay Dalgıç'a Eleştiri

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı\'ndan CHP\'li Atilay Dalgıç\'a Eleştiri
02.07.2025 16:19  Güncelleme: 16:24
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Leman dergisinin Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmesini savunan CHP Grup Başkanvekili Atilay Dalgıç'ı eleştirdi ve bu durumun Müslümanlara karşı bir garez olduğunu ifade etti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesi'nin CHP Grup Başkanvekili Atilay Dalgıç'ı, Leman dergisini savunduğu gerekçesiyle eleştirdi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, dün gerçekleşen Tepebaşı Meclisi'nde, 26 Haziran tarihinde Leman dergisinde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği çizim nedeniyle, dergiyi savunduğunu belirttiği CHP Grup Başkanvekili Atilay Dalgıç'ı eleştirdi.

"CHP Grup Başkanvekilini tanımıyoruz"

Konuyla alakalı düzenlediği basın açıklamasında konuşan Başkanı Muhammed Ali Kaya, "Dün meclis toplantısında, meclis üyemiz Ali Semih Ünlü, Leman dergisiyle ilgili gayet düzgün ve yapması gereken bir açıklama yaptı. Ancak hemen ardından Grup Başkanvekili olduğu söylenen bir kişi, ifade özgürlüğü adı altında Leman dergisinin peygamberimize yönelik yaptığı karikatürü savunan bir konuşma yaptı. Bu değerler sizde yok mu? Türkiye'nin ve Eskişehir'in yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke burası. Siz bu hassasiyetleri anlamıyor musunuz? Eğer buradaki Müslümanlara karşı bir gareziniz varsa, burayı terk etmelisiniz. Ahmet Ataç Başkanımız gibi onurlu olmanızı beklerdik. Kendisi gayet düzgün bir açıklama yaptı; kendisine teşekkür ediyor, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Ahmet Ataç Bulgaristan'a gideceğini kaydeden Kaya, "Ben de diyorum ki, bu tür kişileri de genel başkanlarıyla birlikte Bulgaristan'a götürsünler ve bir daha Eskişehir'e getirmesinler. Zaten kendi kendilerine başka ülkelere doğru yöneleceklerdir. Burada kin ve nefret besleyen CHP grup başkanvekilini tanımıyoruz. Lütfen bu kişiyi Bulgaristan'a götürüp orada bıraksınlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı'ndan CHP'li Atilay Dalgıç'a Eleştiri - Son Dakika

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