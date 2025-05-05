AK Parti: Terörsüz Türkiye Hedefi Sürece Dair Önemi Vurgulandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir politikasıdır"

" Çeşitli provokasyonlara karşı, sürece dönük sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Herhangi müzakere al-ver süreci olmaksızın devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim"

"İç ve dış kaynaklı provokasyonlar olabiliyor. Bunlar karşısında hassasiyetimizi azami düzeyde tutuyoruz. Terörsüz Türkiye için oluşmuş mutabakatın son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz"

"Önümüzdeki günlerde PKK'nın kendini feshetmesiyle ve silahlı unsurlarını bırakmasıyla yeni bir aşamaya geçilmiş olacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz"

"Bıraktığı en büyük vasiyetine ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Sürecin ana gidişatı aynı hassasiyetin gösterileceğini gösteriyor."

"Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Kendisi de Cumhurbaşkanımızı Washington'da görmek istediğin söyledi"

"Saldırganın dışarı çıkması o zamanki infaz düzenlemesiyle ortaya çıkan bir sonuç. Adalet Bakanımız kapsamlı açıklama yaptı"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.