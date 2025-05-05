AK Parti: Terörsüz Türkiye Hedefi Sürece Dair Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti: Terörsüz Türkiye Hedefi Sürece Dair Önemi Vurgulandı

Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefinin devlet politikası olduğunu ve sürecin takip edildiğini belirtti.

05.05.2025 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir politikasıdır"

" Çeşitli provokasyonlara karşı, sürece dönük sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Herhangi müzakere al-ver süreci olmaksızın devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim"

"İç ve dış kaynaklı provokasyonlar olabiliyor. Bunlar karşısında hassasiyetimizi azami düzeyde tutuyoruz. Terörsüz Türkiye için oluşmuş mutabakatın son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz"

"Önümüzdeki günlerde PKK'nın kendini feshetmesiyle ve silahlı unsurlarını bırakmasıyla yeni bir aşamaya geçilmiş olacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz"

"Bıraktığı en büyük vasiyetine ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Sürecin ana gidişatı aynı hassasiyetin gösterileceğini gösteriyor."

"Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Kendisi de Cumhurbaşkanımızı Washington'da görmek istediğin söyledi"

"Saldırganın dışarı çıkması o zamanki infaz düzenlemesiyle ortaya çıkan bir sonuç. Adalet Bakanımız kapsamlı açıklama yaptı"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dış Politika, Ömer Çelik, Güvenlik, AK Parti, Politika, Türkiye, 3-sayfa, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti: Terörsüz Türkiye Hedefi Sürece Dair Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:06:14. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti: Terörsüz Türkiye Hedefi Sürece Dair Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.