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AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi

02.01.2022 14:24
AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi

'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından ikincisi düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı sona erdi.

'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından ikincisi düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı sona erdi.

Bir toplantı merkezinde düzenlenen programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Kadın Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti 25. ve 26. Dönem Milletvekili Talip Küçükcan, Emekli Albay, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Eğitimci Yazar Muhammed Alpkent katıldı.

"Büyük Türkiye'nin baş kahramanı sizlersiniz"

Teşkilat Akademisi'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Liderlik okulumuzun ilk derslerinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini bihakkın yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset bulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

"Konya olarak ilk günkü heyecanla yürüyoruz"

2022 yılının 2023 seçimlerine hazırlık yılı olduğunu dile getiren Başkan Hasan Angı, "2023, Türkiye açısından önemli bir seçim dönemidir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve AK Partimizin yeni döneme sıçramak adına bu güne kadar alt yapısını oluşturduğu o büyük hizmetler ve ilçedeki yaşanan büyük dönüşüm sonrasındaki yeni dönemin hem bölgemizde hem de dünyada dikkatli izlendiğinin farkındayız. Omuzumuzdaki sorumluluğun ne denli ağır olduğunun idrakinde olarak bu yolu yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşün çok daha büyük heyecanlara yol açması ve dünyanın beklediği o güzel hizmetleri ortaya koyacak örnek ülke olma noktasındaki çabalara Konya olarak bizler de ilk günkü aşkla ve heyecanla yürümeye devam ediyoruz. Teşkilat Akademisi çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tarihe iz bırakıyoruz"

2001'de başlayan AK Parti döneminin her seçimden başarıyla çıkmasının asıl kahramanının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teşkilat üyeleri olduğunu söyleyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir, "Bizler dertli insanlarız. Davasının derdinde olan insanlarız. Bizler dünyaya meydan okuyan, dünya beşten büyüktür diyen, Türkiye büyüktür, Türkiye güçlüdür diyen bir liderin omuzundaki yükü hafifletme derdindeyiz. Bizler Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. Kılık kıyafet serbestliğinde sosyal hayatın içerisinde var olabiliyorsam, eğitim hayatıma devam edebiliyorsam ya da çıkıp bu kürsülerde özgürce konuşabiliyorsam Cumhurbaşkanımıza borçluyum. Sınırların ötesinde mazlum coğrafyalara umut olan güçlü büyük bir ülkeysek hepimiz Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. Cumhurbaşkanımız tarih yazıyor tarihe yön veriyor. Bizler de onun yol arkadaşları olarak tarihe iz bırakıyoruz. Tarihe geçmek ve iz bırakmak da kolay değil. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Gerekiyorsa daha fazla eğitimler yapmalıyız gerekiyorsa daha fazla çalışmalıyız. Tarihe doğru izler bırakmak dileğiyle" diyerek sözlerini noktaladı. - KONYA

AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi
AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi
AK Parti Teşkilat Akademisi eğitimleri sona erdi

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Araştırma Geliştirme, AK Parti, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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