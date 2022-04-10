AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı - Son Dakika
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AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

10.04.2022 01:17
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından, 2 bin teşkilat mensubunun katılımıyla iftar programı düzenlendi.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından, 2 bin teşkilat mensubunun katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Programa, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı.

İftar programı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, program da yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, kurulan iftar sofrasının, kardeşlik sofrası olduğunu söyledi. - MANİSA

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

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Hisarcık, Turgutlu, Manisa, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı - Son Dakika
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