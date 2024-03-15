AK Parti, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme için çalışıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme için çalışıyor

AK Parti, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme için çalışıyor

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çaba gösterdiklerini belirtti. İleri, düzenlemenin kripto varlık platformlarını ve hizmet sağlayıcılarını düzenleyeceğini ve sektör paydaşlarının tasarıyı desteklediğini ifade etti.

15.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, ABD'de federal anlamda uygulamaya giren kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenlemenin söz konusu olmadığını, Avrupa Birliği'nde ise "MİCA" adındaki düzenlemenin 2024'ün aralık ayında etkin hale geleceğini belirterek, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Meclis Başkanlığı'na sunacakları kanun teklifiyle, Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Meclis'e sunulması beklenen kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme taslağına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Blok zincir teknolojilerinin AK Parti'nin öncelikli alanlarından biri olduğunu belirten İleri, Orta Vadeli Program ile 2023 Genel Seçim Beyannamesi'nde bu konuya ayrı bir yer ayırdıklarını hatırlattı.

İleri, kripto varlıklar konusunun önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu alanda önünü açmak için bir yasal düzenleme çalışması içerisinde olduklarını söyledi.

Kripto varlıkların Türkiye'de oldukça ilgi gördüğüne dikkati çeken İleri, Türkiye'de şu anda 10 milyon kişinin kripto varlık hesabı olduğunu bildirdi.

Ömer İleri, bu alanda bir düzenlenmenin gerekli olduğunu belirterek, "Bu kullanıcıların önemli bir kısmı, bu alanın bir anlamda devlet denetiminde hayata geçmesi noktasında hem fikir. Burada bir regülasyon ihtiyacı olduğu herkes tarafından dillendiriliyor. Biz de bu istikamette başta bakanlığımız olmak üzere çeşitli çalışmalarda bulunduk. Şu an itibariyle Meclis grubumuzda çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Bu düzenlemenin temel amacının bu alana yasal bir çerçeve getirmek olduğunu vurgulayan İleri, "Amacımız, bu alanda bir taraftan Türkiye'nin önünü açmak diğer taraftan da vatandaşımızı, yatırımcımızı korumak. Burada hassas bir denge sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, şöyle devam etti:

"Blok zincir teknolojileri, AK Parti olarak bizim bir süredir yakından takip ettiğimiz alan. Hatırlarsınız 'Forum Metaverse', "Blok Zincir İstanbul' etkinliklerimiz oldu. Bu etkinliklere Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Bu etkinlikler, bir devlet liderinin bu alanda katılım gösterdiği ilk etkinlik haline geldi. Türkiye'nin geleceği açısından da önemsediğimiz bir alan. Geldiğimiz süreçte bu alanın öneminin farkında olarak bir taraftan vatandaşımızı korumak ama diğer taraftan da alanın önünü açmak adına önemli bir çalışmayı yürütüyoruz. Gerçekten iyi çalışılmış bir yasa teklifi haline geliyor. Kripto alanında ABD'de federal düzeyde uygulamaya girmiş bir düzenleme mevzu bahis değil, Avrupa Birliği'nde ise 'MiCA' adında bir düzenleme var ki o da Konsey ve Parlamento arasında bir uzlaşma aşamasına gelmiş durumda; 2024 aralık itibarıyla etkin hale gelecek. Türkiye'nin bu alanda, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalışıyoruz."

"Esnek bir altyapı oluşturuyoruz"

Düzenlemenin kripto alanıyla ilgili temel tanımları yapacağını ve temel bir çerçeve ortaya koyacağını söyleyen İleri, "Çalışma, bununla birlikte kripto varlık platformlarını, servis sağlayıcılarını, hizmet sağlayıcılarını, hizmet modellerini düzenleyecek çeşitli düzenlemeler getirecek." dedi.

"Esnek bir altyapı oluşturuyoruz" diyen İleri, bunun temel kavramlar üzerine inşa edilecek bir çalışma olduğunu, detayların ilerleyen süreçlerde gerek görüldükçe ikincil düzenlemelerle hayata geçeceğinin altını çizdi.

İleri, sektördeki paydaşları davet ederek fikirlerini aldıklarını aktararak, "Gerçekten ortaya güzel bir düzenleme çıkmakta olduğunu görüyoruz. Son aşamalara doğru yaklaşıyoruz, seçimin hemen akabinde gündemimize gelecek." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin inovatif, sektörün önünü açıcı nitelikte olduğunu dile getiren İleri, "Sektör paydaşlarının mevcut tasarıyı büyük ölçüde desteklediğini görüyoruz." dedi.

İleri, geçmiş dönemlerde sektörün "anlaşılamadığını düşündüğü" süreçler olduğunu ifade ederek, "Gerek AK Parti Genel Merkezi'nde gerek Meclisimizde gerekse de Bakanlığımızın kurumları vasıtasıyla onları dinledik, onların dilini de konuşuyoruz, ne demek istediklerini de gayet net anlıyoruz ve onların taleplerini de büyük ölçüde teklife yansıtmış durumdayız." bilgisini verdi.

Ömer İleri, kripto varlık sahiplerinin güvenliğinin nasıl sağlanacağına yönelik, şunları kaydetti:

"Güvenlikten kastımız aslında şu; bir yatırımcı olarak bir platformdan hizmet almaya başladığınız zaman doğru bilgilendirilmeniz, bu platformun uygun altyapıya sahip olması, bu anlamda güvenilir olması, sizin normal şartlarda baş başa kalmak istemediğiniz risklerle, bu platformlar vasıtasıyla baş başa kalmıyor olmanız... Aslında burada çok genel bir güvenlik tanımı var. Hakkaniyet çerçevesinde yatırımcıyı, vatandaşı yanlış yönlendirmeden korumak, onların yatırımlarını korumak, kötü niyetli aktörlerin önünü kapatmak ama bütün bunları yaparken de sektörün önünü açmak, ikisini birden yapmak. Zaten temel problem her zaman budur; bu ikilemi çözmektir. Burada çok yerinde bir denge sağlandığını görüyoruz."

Kaynak: AA

Ömer İleri, AK Parti, Türkiye, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme için çalışıyor - Son Dakika

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