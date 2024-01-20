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AK Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı - Son Dakika
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AK Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını açıkladıktan sonra Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak Şadi Yazıcı'yı gösterdi. Şadi Yazıcı, 3 dönemdir Tuzla Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

AK Parti\'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı
20.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:40
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Tuzla Belediye Başkan Adayı ise Şadi Yazıcı oldu.

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Dr. Şadi Yazıcı, 1971 yılında Erzurum'da doğmuş ve 1974 yılında ailesiyle birlikte İstanbul Kartal'a yerleşmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal'da tamamlamış ve 1987 yılında liseyi bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak üniversite eğitimine başlamıştır. Mezuniyetinin ardından doktor olarak meslek hayatına atılan Şadi Yazıcı, 1997 yılında Tuzla'da Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi'ni kurarak özel sektörde hizmet vermeye başlamıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer alarak başlayan Yazıcı, İstanbul Tuzla'da Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete adım atmış ve 7 yıl boyunca AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Yöneticilik alanında yazdığı makalelerle dikkat çeken Dr. Şadi Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde aday olmayarak görevini bir başka arkadaşına devretmiştir. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olarak seçimlere katılan Yazıcı, başarıyla çıkarak Tuzla Belediye Başkanı olmuştur. Aynı başarıyı 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde tekrarlayarak görevine devam etmiştir. 3 dönemdir başarıyla seçim kazanan Yazıcı, 2024 Mahalli İdareler Seçimi için Ak Parti tarafından tekrar Tuzla'dan aday gösterilmiştir.

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı - Son Dakika
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