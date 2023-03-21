Erdoğan'ın başvurusunda ortamda kriz yaşandı! MHP'li isim çok kızdı: Geç bunları geç - Son Dakika
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Erdoğan'ın başvurusunda ortamda kriz yaşandı! MHP'li isim çok kızdı: Geç bunları geç

21.03.2023 15:42

AK Partili ve MHP'li heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Başvuru sonrası basın mensuplarına açıklama yapıldığı sırada Erdoğan'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili yöneltilen bir soru, MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı sinirlendirdi. Yıldız, soruyu soran gazeteciye "Geç bunları geç" diyerek çıkıştı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Çıkışta kameralar karşısına geçen heyet, açıklamalarda bulunup "Hayırlı olsun" temennilerini iletti. Verilen mesajların ardından bir gazeteci, heyetteki partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili bir soru yöneltmek istedi. MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, soruyu duyar duymaz "Geç bunları geç" dedi.

TOPLANTI BİTER BİTMEZ MUHABİRE DÖNDÜ

O anlarda araya giren İsmet Yılmaz, "Herkes itirazını yapabilir, bunu değerlendirecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur." ifadelerini kullandı. Toplantı biterken Feti Yıldız'ın soruyu soran gazeteciye dönüp bir şeyler dediği görüldü.

YORUMLAR (6)
  • haydar topçu: Ysk baskanı seçimle geldiği zaman bağımsız olur atandığı zaman olmaz Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Birol Kaya: keşke milliyetçi aday sinan oğan hakkında sorsaydı. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Yücel: Cemal Hekim arkadaşım bu durumu unutmuştum acı bir şekilde hatırlattığın için teşekkür ederim. Ama kurumlarda baskı olduğu gerçeğini değiştirmiyor :) Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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Feti Yıldız, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın başvurusunda ortamda kriz yaşandı! MHP'li isim çok kızdı: Geç bunları geç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın başvurusunda ortamda kriz yaşandı! MHP'li isim çok kızdı: Geç bunları geç - Son Dakika
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