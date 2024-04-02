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AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkardığı 4 ilde toplam oy sayısı rakiplerinden fazla - Son Dakika
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Politika

AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkardığı 4 ilde toplam oy sayısı rakiplerinden fazla

AK Parti ve MHP\'nin ayrı aday çıkardığı 4 ilde toplam oy sayısı rakiplerinden fazla

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkardığı Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat illerinde toplam oy sayıları rakiplerinden fazla oldu.

02.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:55
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ayrı aday çıkararak kaybettiği 4 ildeki aldıkları toplam oy, rakip adayların aldıkları oydan fazla oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçlar belli oldu. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimler için 30 büyükşehir ve 29 ilde iş birliği yaptı. AK Parti ve MHP 22 ilde ayrı adaylar çıkararak yarıştı. AK Parti ve MHP'nin aday çıkararak yarıştığı illerden olan Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat'ta il bazında aldıkları oy sayıları, rakiplerinin oy sayılarından fazla olarak kayıtlara geçti.

Amasya'da ayrı aday çıkarak yarışan AK Parti ve MHP'nin adayları toplam 33 bin 23 oy alırken, CHP'nin adayı Turgay Sevindi ise 27 bin 352 oy alarak seçimi kazandı.

2 belediye Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'ye geçti

Kilis'te de seçimlere ayrı adaylarla giren AK Parti ve MHP, 28 bin 524 oy aldı. CHP'nin adayı Hakan Bilgen ise 23 bin 467 oy alarak Kilis Belediyesini Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'ye kazandırmış oldu. Kütahya'da da seçime ayrı giren AK Parti ve MHP adayları toplam 78 bin 102 oy aldı. CHP'nin adayı Eyüp Kahveci ise 40 bin 712 oyla belediyeyi kazandı. Kütahya da Cumhuriyet tarihinde CHP'ye geçen belediyelerden biri oldu.

Yozgat'ta da seçimlere ayrı ayrı giren AK Parti ve MHP, 26 bin 700 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan ise 17 bin 141 oyla belediyeyi kazandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkardığı 4 ilde toplam oy sayısı rakiplerinden fazla - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkardığı 4 ilde toplam oy sayısı rakiplerinden fazla - Son Dakika
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