AK Parti ve MHP\'nin ayrı aday çıkardığı 4 ilde toplam oy sayısı rakiplerinden fazla

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ayrı aday çıkararak kaybettiği 4 ildeki aldıkları toplam oy, rakip adayların aldıkları oydan fazla oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçlar belli oldu. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimler için 30 büyükşehir ve 29 ilde iş birliği yaptı. AK Parti ve MHP 22 ilde ayrı adaylar çıkararak yarıştı. AK Parti ve MHP'nin aday çıkararak yarıştığı illerden olan Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat'ta il bazında aldıkları oy sayıları, rakiplerinin oy sayılarından fazla olarak kayıtlara geçti.
Amasya'da ayrı aday çıkarak yarışan AK Parti ve MHP'nin adayları toplam 33 bin 23 oy alırken, CHP'nin adayı Turgay Sevindi ise 27 bin 352 oy alarak seçimi kazandı.
2 belediye Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'ye geçti
Kilis'te de seçimlere ayrı adaylarla giren AK Parti ve MHP, 28 bin 524 oy aldı. CHP'nin adayı Hakan Bilgen ise 23 bin 467 oy alarak Kilis Belediyesini Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'ye kazandırmış oldu. Kütahya'da da seçime ayrı giren AK Parti ve MHP adayları toplam 78 bin 102 oy aldı. CHP'nin adayı Eyüp Kahveci ise 40 bin 712 oyla belediyeyi kazandı. Kütahya da Cumhuriyet tarihinde CHP'ye geçen belediyelerden biri oldu.
Yozgat'ta da seçimlere ayrı ayrı giren AK Parti ve MHP, 26 bin 700 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan ise 17 bin 141 oyla belediyeyi kazandı. - ANKARA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aldığı karar doğrultusunda olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. Parti tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.
AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden Mustafa Savaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu karşısında yine seçimleri kaybetti. Savaş'ın sessiz kalması dikkat çekti. Aydın'daki AK Parti tabanı değişim ve yenilenme talebini dile getirdi. AK Parti MKYK Üyesi Urfalı Mahmut Tuncer'in oğlu da eleştirilerden nasibini aldı.
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Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Özesentepe Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı seçildi. Ak, seçim sonucunda mutluluğunu dile getirdi.
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CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41,38 oy oranıyla 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Gelen bu seçim başarısı sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP kendi başına herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü? Yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarıp kazansınlar" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.
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