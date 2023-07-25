AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen "vergi artışı" önergesi için yapılan oylamaya muhalefetten 45 vekil katılmadı

CHP'nin çağrısıyla olağanüstü toplanan TBMM'de CHP'nin vergilerle ilgili genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıktı. Öte yandan muhalefet kanadından oylamaya katılmayan milletvekillerinin sayısı da dikkat çekti. Oylamada İYİ Parti'den 10, CHP'den 7, DEVA Partisi'nden 2, DP'den 1, YSP'den 24, TİP'den 1 milletvekili bulunmadı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANDILAR

Vatandaşların belini büken KDV ve ÖTV oranlarına gelen zamların ardından 14 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar tatilde olan TBMM, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısıyla bir araya geldi.

OYLAMADA REDDEDİLDİ

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

MUHALEFETTEN 45 MİLLETVEKİLİ KATILMADI

Oylamada kabul ve ret oyları arasındaki yakın fark dikkat çekti. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıktı. Oylamaya İYİ Parti'den 10, CHP'den 7, DEVA Partisi'nden 2, DP'den 1, YSP'den 24, TİP'den 1, milletvekili oylamaya katılmadı.