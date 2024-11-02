AK Parti Yahyalı 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yahyalı 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Yahyalı 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Yahyalı 8. Olağan Kongresi'nde Adem Sarıçiçek ilçe başkanı seçilirken, Yeniden Refah Partisi'nden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.

02.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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AK Parti Yahyalı 8. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanı Adem Sarıçiçek olurken, Yeniden Refah Partisi (YRP) belediye meclis üyesi 3 kişi ise AK Parti'ye geçti.

AK Parti Yahyalı 8. Olağan Kongresi'ne Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahit Cıngı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve yönetimi, ilçe belediye başkanları, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş partililer ve vatandaşlar katıldı. Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen kongrede İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek tekrar başkan oldu.

YRP'den AK Parti'ye geçtiler

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Yahyalı Belediye Meclis Üyesi Yunus Sakızlı, Doğan Çetinkaya ve Abdullah Gündoğan AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçen meclis üyelerine AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm tarafından rozetleri takıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yahyalı 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

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