AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Selihan Dicle Şimşek Battal yeniden partinin il kadın kolları başkanlığına seçildi.

18.01.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Selihan Dicle Şimşek Battal yeniden partinin il kadın kolları başkanlığına seçildi.

Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki kongrede konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Ataseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kadınların 23 yıldır toplumun her alanında olduğu gibi siyasette yer aldığını söyledi.

Ataseven, AK Parti Kadın Kolları'nın 5,5 milyonu aşan üyesiyle dünyada ve Türkiye'de birçok siyasi partinin toplam üye sayısından daha fazla teşkilatlanmaya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kongrelerde partimiz geçmişin tecrübelerinden faydalanarak geleceğin yenilikleriyle buluşmaktadır. İnsanı her zaman merkeze alan AK Parti, kadını ve aileyi güçlendiren politikaları temel gayesi olarak görmüştür. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' anlayışıyla partimiz kurulduğu günden bugüne eğitim, temel haklar, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım başta olmak üzere kadınlar için pek çok kazanımı hayata geçirmiştir."

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise kadın kollarının, her seçimde sahadaki çalışmalarıyla, AK Parti ve demokrasinin tehlikeye düştüğü zamanlarda güçlü iradeleriyle partilerinin yanında yer aldıklarını vurguladı.

2002 yılında Yalova Kadın Kollarının kurucu başkanlığını da yaptığını belirten AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da kadın kollarının kendisi için umut, alın teri, heyecan ve elleriyle büyüttüğü kutsal davası olduğunu ifade etti.

Dünyadaki gelişmelere de değinen Akyol, "Kovid salgınları, Rusya savaşı üçüncü yılına giriyor. 13 yıldır Suriye'deki mezalim, işkence Elhamdülillah yeni bitti. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın, ekibinin, dışişleri, milli savunmanın çok çok büyük katkıları var. İnşallah Gazze'deki, Filistin'deki zulüm de sona erdi. Bunları da imzalayarak karar aldıktan sonra orası da barış içerisinde olacak ve bu süreci de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal tekrar seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, yalova, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
21:28 Gazze’de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var
20:36 Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 23:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.