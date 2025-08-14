AK Parti\'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi

CHP Efeler Gençlik Kolları Üyesi Barış Emici, "Topuklu Efe" lakabı takılan ve AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kırık topuklu bir ayakkabıyla protesto etti.
Belediye binası önüne topuklu ayakkabı koyan Emici, ayakkabının altına AK Parti'ye geçen diğer isimler Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Sosyal Kılıç ve Ozan Çavuşoğlu'nun adlarını da yazdı.
Emici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kaybeden üzülmez, bulan sevinmez. Bu şehre ve seçmenine ettiğin ihanet yetmezmiş gibi bir de hala mobbing ve tehditlerle insanları istifaya zorluyorsun.
AK Parti'ye ne kadar da yakıştığını gördük. 'Kırık Topuklu!' And olsun sana: Aydın'ı alacağız ve sana dar edeceğiz. Unutmadan: Kutuları atma, içine para koyarsın."
