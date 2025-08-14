AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi - Son Dakika
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi

14.08.2025 15:31
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye binası önüne bırakılan kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi. Ayakkabının altına AK Parti'ye geçen diğer belediye başkanlarının isimlerinin de yazdığı görüldü.

CHP Efeler Gençlik Kolları Üyesi Barış Emici, "Topuklu Efe" lakabı takılan ve AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kırık topuklu bir ayakkabıyla protesto etti.

AYAKKABININ ALTINA AK PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER YAZILDI

Belediye binası önüne topuklu ayakkabı koyan Emici, ayakkabının altına AK Parti'ye geçen diğer isimler Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Sosyal Kılıç ve Ozan Çavuşoğlu'nun adlarını da yazdı.

"KAYBEDEN ÜZÜLMEZ, BULAN SEVİNMEZ"

Emici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kaybeden üzülmez, bulan sevinmez. Bu şehre ve seçmenine ettiğin ihanet yetmezmiş gibi bir de hala mobbing ve tehditlerle insanları istifaya zorluyorsun.

"AYDIN'I ALACAĞIZ VE SANA DAR EDECEĞİZ"

AK Parti'ye ne kadar da yakıştığını gördük. 'Kırık Topuklu!' And olsun sana: Aydın'ı alacağız ve sana dar edeceğiz. Unutmadan: Kutuları atma, içine para koyarsın."

Kaynak: ANKA

