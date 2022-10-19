Çelebi, AK Parti'ye katılmasına ilişkin soruyu AK Parti Grup toplantısı öncesinde cevapladı. Çelebi, Ak Parti'ye katılmasına ilişkin olarak, " Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur AK parti'nin ve Cumhur ittifakının görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › İzmir politika: İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda - Son Dakika

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