İzmir politika: İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda - Son Dakika
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İzmir politika: İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda

19.10.2022 12:09

İzmir politika haberi: İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi: "AK Parti ailesinin ve Cumhur ittifakının görüşleri de belli.

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi:

"AK Parti ailesinin ve Cumhur ittifakının görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim"

ANKARA - Bağımsz İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "AK Parti ailesinin ve Cumhur ittifakının görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim" dedi.

Çelebi, AK Parti'ye katılmasına ilişkin soruyu AK Parti Grup toplantısı öncesinde cevapladı. Çelebi, Ak Parti'ye katılmasına ilişkin olarak, " Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur AK parti'nin ve Cumhur ittifakının görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İzmir politika: İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir politika: İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda - Son Dakika
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