Politika

AK Parti yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri belli oldu

AK Parti'ye 3 milletvekili katıldı

ANKARA - İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresinde İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. Milletvekillerine rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.