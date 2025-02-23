AK Parti yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri belli oldu
AK Parti'ye 3 milletvekili katıldı
ANKARA - İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.
Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresinde İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. Milletvekillerine rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Son Dakika › Politika › AK Parti yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?