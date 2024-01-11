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AK Parti, yerel seçim beyannamesini ay sonunda kamuoyuyla paylaşacak - Son Dakika
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AK Parti, yerel seçim beyannamesini ay sonunda kamuoyuyla paylaşacak

AK Parti, belediye başkan adaylarını tanıttıktan sonra yerel seçim beyannamesini ay sonunda kamuoyuyla paylaşacak. Adayların açıklanması 15 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Beyannamenin paylaşılacağı yer ise Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonu olacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir program düzenlenecek.

AK Parti, yerel seçim beyannamesini ay sonunda kamuoyuyla paylaşacak
11.01.2024 - 12:11,
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AK Parti'de belediye başkan adayları tanıtımının ardından yerel seçim beyannamesi ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

31 Mart'taki yerel seçim öncesi 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'nin 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak. Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir programın yapılması da planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti, yerel seçim beyannamesini ay sonunda kamuoyuyla paylaşacak - Son Dakika
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