AK Parti yerel yönetimler başkanı Demir Düzce\'ye geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, beraberindeki heyet ile Düzce'ye geldi. Programının ilk durağında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret eden Demir, belediye hizmetleri ve Ramazan ayında yapılan çalışmaları istişare etti. Daha sonra Düzceli vatandaşları ziyaret ederek, iftar ve teravih vakitlerinde bir araya geldi.

Düzce'de Ramazan'ın manevi iklimi vatandaşlarla bir arada yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası şehirlerde vatandaşlarla bir araya gelmek üzere ziyaretler yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz ve beraberindeki heyet ile Düzce'ye geldi. İlk olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret eden Demir, burada belediye hizmetleri ve yerel yönetimlerin talepleri konusunda Başkan Özlü ile istişare etti. Belediye ziyaretinin ardından Demir ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Başkan Demir, Belediye Başkanı Özlü ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alarak, teşkilata özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Düzce Belediyesi Gazze'de iftar verecek

AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sırasında açıklama yapan Başkan Faruk Özlü, Düzce Belediyesi olarak mecliste alınan karar ile Gazze'de iftar vereceklerini belirterek, Ramazan ayında paylaşmanın önemini bir kez daha vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de yaptığı açıklamada Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Düzce için büyük bir şans olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu: "Bizim için Ramazan son derece önemli. Nasıl ramazan biz inanlar için muhasebe ayıdır, yani geçmiş bir yılımıza bakarız, onun mizanını tutarız. Bir sonraki ramazanın da hesabını yaparız. AK Parti olarak da aynı şeyi yapıyoruz. Neticede belediye başkanımız ile birlikte bir program yapmıştık. Bütün yardımcı arkadaşlarımız kendi bölgelerinde bu çalışmaları yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bu yolda millete layık olabilmek için her şeyi yapıyoruz. AK Partili belediyeler çalışan, üreten belediyelerdir. Proje yapan ve hayata geçiren belediyelerdir. İnsanların ihtiyaçlarını gören ve hatta ihtiyaçları önceden görerek proje üreten belediyelerdir. Şehirde yaşayan insanların kimliklerine katkıda bulunacak belediye hizmetleri yaparız. Düzce'miz bu açıdan şanslı bir ilimiz. Belediye başkanımız, bakanlık yapmış, siyaset yapmış, bürokrasiyi iyi bilen, Düzce'de 8 yıldır en güzel hizmeti sunan, bizim gözbebeğimiz belediye başkanlarımızdandır. Sürekli kendisi ile görüşüyoruz."

İftarda öğrencilerle buluştular

Düzce ziyareti kapsamında Düzceli vatandaşların hanelerinde temaslarını sürdüren heyet, İstanbul Caddesi esnafı ile hasbihal etmeyi de ihmal etmedi. Konuralp Orhangazi Camii'nde geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda öğrenciler ile birlikte iftar yapan AK Parti heyetinin, buradaki sohbetlerinin ardından program sona erdi. - DÜZCE