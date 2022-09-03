Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na cevap: "Kılıçdaroğlu bazen ne dediğini bilmiyor" - Son Dakika
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Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na cevap: "Kılıçdaroğlu bazen ne dediğini bilmiyor"

03.09.2022 01:03
Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na cevap: "Kılıçdaroğlu bazen ne dediğini bilmiyor"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamasına cevap olarak, "Kılıçdaroğlu bazen ne dediğini bilmiyor" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamasına cevap olarak, "Kılıçdaroğlu bazen ne dediğini bilmiyor" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Sağlığı Merkezi temel atma törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamayı sorması üzerine cevap veren Özhaseki, "Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi" dedi.

KHK ile görevden alınanların belgeli FETÖ'cüler olduklarını söyleyen Mehmet Özhaseki, "Kılıçdaroğlu bazen ne dediğini bilmiyor. Bazen yargılayacağız bunları diyor, bazen nasıl oluyorsa mahkemelere emir veriyor. İstediğini tutuklattırıyor. İstediği gazeteleri kapattırıyor adamları. Bir genel başkan yardımcıları çıkıyor İHA'lara SİHA'lara söylenmedik laflar söylüyor. Eski JİTEM oldu bunlar diyor ama Kılıçdaroğlu ziyarete gidiyor. Ondan sonra da KHK'lıların hepsini işe başlatacağız diye bir laf. Ben Türk milletine soruyorum, FETÖ'cü olduğu tescillenmiş olan, kesin belgeli olan ve mahkeme kararı ile karar altına alınmış olan insanlar bunlar. F-16'larımızı, uçaklarımızı onlara teslim edelim mi yine bizi bombalasınlar diye. O polislere yeniden teslim edelim mi silahları bizi vursunlar diye. Yapalım mı bunu? Yeniden FETÖ'cü hakimleri iş başına getirelim mi fukaraların başını yaksınlar diye. Ona buna ceza yağdırsınlar diye. Yine o adamları iş başına getirip, çocuklarımızın sorularının çalınmasına evet mi diyelim. El insaf. Allah böyle bir tehlikeden korusun Türkiye'yi" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na cevap: 'Kılıçdaroğlu bazen ne dediğini bilmiyor' - Son Dakika

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