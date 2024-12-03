AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Burdur'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Burdur'u Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Burdur'da partililere hitap ederek, partinin yerli ve milli yönünü vurguladı. Yılmaz, muhalefeti eleştirerek sorunlu siyaset yaptıklarını belirtti ve CHP'nin DEM Parti ile yakınlaşmasını ele aldı.

03.12.2024 18:17
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1) AK PARTİ'Lİ YILMAZ: BURDUR'U ZİYARET ETTİ

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ile görüşen Yılmaz, partililere seslendi. AK Parti'nin milletin içinden çıkan, milletin kurduğu bir parti olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yerlidir, millidir. Öyle dışarıdan uluslararası konjonktürdeki, uluslararası arenadaki emperyalist birtakım unsurların bizim ülkemiz üzerindeki emellerinin buraya ulaşarak yönlendirdiği, şekillendirdiği bir siyasi hareket değildir. Tamamen milletin içinden çıkmış; yerli, milli ülkemizin şehirlerinin sokaklarında, insanların bir araya gelerek geleceği inşa etmek üzere kurduğu bir siyasi harekettir" dedi.

'SORUNLU SİYASET YAPIYORLAR'

AK Parti'nin 22 yıldır ülke insanının hayatına katkı vermeye çalıştığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "Bizim siyasi muhaliflerimiz farkındaysanız sorumluluk bilinci içinde değiller, tam tersine sorunlu siyaset yapıyorlar. Sorun üretiyorlar. Kendi içlerinde de sorun üretiyorlar. Sadece bizimle olan ilişkileri sorunlu değil, milletle de sorunlular. Milletle de sıkıntıları var. Kendi içlerinde kendileriyle de sorunları var. 2028'e giden süreçte, 'Cumhurbaşkanı kim olacak?', 'Partinin yeniden genel başkanı kim olacak?' gibi makamlarla ilgili iç çekişme, iç bünyesinde inanılmaz bir rekabet, birbirinin yüzünü tırmalayan adeta arka planda kuyusunu kazan, millete hizmeti bir kenara bırakmış kendileriyle uğraşan didişme, polemik içerisindeler."

'DEM PARTİ, CHP'Yİ YEDEĞİNE ALDI'

Yılmaz, "Sadece sorunlu bir siyaset yapmakla da kalsalar bir şey değil. Daha da öteye gittiler, farkında mısınız; bilmiyorum. Eylemli siyaset dediğimiz sokakta, mahallede eylem yapmak, miting düzenlemek, milletin hiç tasvip etmediği eylem ve davranışlar içerisinde olan DEM Parti ile eylem yapmaya başladılar, birbirlerine destek olmaya başladılar. Kent uzlaşısı denen şeyin herhalde CHP'ye yüklediği misyonun gereği olarak, CHP'ye öyle bir misyon yükledi DEM Parti'liler. Dediler ki, 'Bugüne kadar Meclis'te ittifak içindeydik. Mesela siz tezkerelere bizimle oy verdiniz ama yandan çarklı bir şeydi o, bizimle aynı yolu yürümüyordunuz. Bizimle ittifak içinde oluşunuz çok kuvvetli bağlarla değildi. Bizimle bundan sonra çok daha kuvvetli bağlarla olun' gibi onları kendi yedeklerine aldılar. DEM Parti, CHP'yi yedeğine aldı. O eylemli siyaset dediğimiz siyaseti ittifaka, artık kent uzlaşısı adı altında ittifaka döndürdüler. Birbirleriyle birlikte hareket ediyorlar, birlikte miting yapıyorlar, birlikte otobüsün üzerine çıkıyorlar. 'Kayyım atadınız bu ile' diyorlar. PKK ile olan irtibatın bir parçası haline gelmiş bir belediyeye devlet refleks göstermiş" diye konuştu.

'MAKAM PAYLAŞIMI KAVGALARI VAR'

CHP'nin kendi içerisinde çok sıkıntılı olduğunu belirten Yılmaz, "Onların 2028'e giden süreçteki makam paylaşımı kavgaları var. Hatta eski genel başkanları da şu anki genel başkanları da devrede. Eğer iktidarı kazansalardı; belediye başkanlarını, cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklardı. Şimdi o cumhurbaşkanı yardımcısı olmayan ve tekrar belediye başkanı olan unsurlar gelecekte 'peki biz ne olacağız' diyorlar, bunların kavgası var. Bu kavgayı da görünmez hale getirebilmek için eylemli siyaset yapıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Burdur'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Burdur'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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