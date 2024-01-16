AK Parti'yi ziyaret eden Cumhur İttifakı adayı Fırıncıoğlu, duygusal anlar yaşadı

İsmi üzerinde sağlanan ittifak nedeniyle gözleri dolan Fırıncıoğlu: "Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben demediler, biz dediler"

BARTIN - Cumhur İttifakı tarafından Bartın'da MHP'nin adayı olan ve mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun destekleneceği kararı üzerine her iki partinin yöneticileri AK Parti il binasında buluştu. İttifakın Belediye Başkan Adayı Fırıncıoğlu, süreçte ittifaka olumlu destek veren AK Parti ve MHP'li belediye başkan adaylarına ve parti yöneticilerine teşekkür ederken duygusal anlar yaşadı.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde MHP'nin adayının destekleneceği kararı ve MHP'nin resmi olarak adayını duyurmasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayı ve Bartın Belediyesinin mevcut Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, belediye meclis üyeleri ile birlikte kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Adaylığını açıkladığı programın ardından ise Başkan Fırıncıoğlu ve MHP'li yöneticiler, meclis üyelerinin belirlenmesi, sıralaması, başkan yardımcılığı gibi konuları görüşmek üzere AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP heyeti AK Partililer tarafından kapıda karşılandı. Toplantı salonunda yapılacak görüşmeler öncesinde ise Başkan Fırıncıoğlu ve her iki partinin il başkanları basın açıklaması yaptı.

Programda konuşan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kendisine destek olan tüm MHP'li ve AK Partili yöneticiler ile belediye başkan aday adaylarına teşekkür etti. Duygusal anlar yaşayan Başkan Fırıncıoğlu, "Hepsine ayrı ayrı minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu sürece kolay gelindi. AK Parti'den ve MHP'den belediye başkanı aday adayı olup, benim için vazgeçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben demediler, biz dediler. Biz olacağız demediler, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu olsun dediler. Bunu demek hiç kolay değil. Ben bunu, onların büyüklüğü olarak görüyorum. Onların haklarını helal etmelerini istiyorum. Bundan sonraki süreçte yanımda olacaklarını biliyorum. Ben de şu görmüş olduğunuz bu teşkilatın yanında olacağım" diye konuştu.

"Bu seçimde kol kola verdiğimizde aşamayacağımız bir sorun ve sıkıntı olmayacak"

MHP il Başkanı Ercüment Özçelik ise, AK Parti ve MHP'nin Bartın'da kol kola girerek, seçim sürecinde çalışacaklarını belirterek, "31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinde birlikte ve beraber çalışacağız. Bu seçimde kol kola verdiğimizde aşamayacağımız bir sorun ve sıkıntı olmayacak. İki ittifak partisi 2016 yılını 15 Temmuz akşamında, sancılı bir gecede doğdu. Ülkemizin kaygan bir zeminde, iç savaş senaryolarına bölündüğü süreçte doğan bu birlikte Yenikapı Ruhu ile o günlerden bugünlere geldi. Geçmişte yaşadığımız sıkıntı ve sorunlar olabilir. Süreç siyasetin gereğidir. Sancılı söz ve söylemler olabilir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne genel başkanlık yapmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in açtıkları yolda, Anadolu'daki uç beyleri olarak, bizlere uymak düşer. Bizler biat ediyoruz. Bizde ilk sözü genel başkanımız, son sözü genel başkanımız söyler. Cumhur ittifakı ruhu ile devam edeceğiz" dedi.

"Seviyeli bir seçim süreci geçireceğiz"

Özçelik, "Beldelerde her parti kendi adayları ile çıktı. Herkes kendini ifade edecek. İttifak ruhu ile birbirimize zarar vermeden, incitmeden, haddimizi aşmadan, hakkımıza sahip çıkarak, seviyeli bir seçim süreci yaşayacağız. Adaylarımız da böyle bir seçim süreci yaşatacaklar. Halkımızın takdir ve teveccüh ile seçime kazanan bu bölgeyi yönetecek. Bizlere de onlara sahip çıkabilmek, yanlarında olabilmek düşecektir" ifadelerine yer verdi.

İlçelerde ittifakın olup olmayacağı yönündeki görüşmelerin birkaç gün içerisinde sonuca ulaşacağını belirten Özçelik, "İlçelerde de görüşmelerimiz devam ediyor. İlçelerin de Cumhur ittifakında kalmaları için kol kola yürüyoruz. Nihayete vardığımızda, bir kaç gün içerisinde, adaylar açıklandığında, bölgemize faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Yaşar Arslan ise konuşmasında Cumhur İttifakı'nı destekleyen tüm partilerin seçmenlerine çağrıda bulunarak, ittifakın ortak adayı olan mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun desteklenmesi istedi. Arslan, "Hepimizin bildiği üzere, devam eden yerel seçimler sürecimiz var. Bartın'da start verildi. Bartın'da cumhur ittifakımızın adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kardeşimiz. Adaylığının hem AK Parti hem de MHP teşkilatına hayırlı olmasını diliyorum. Bizim için geri dönmek, geriye bakmak yok. Yarın var. İnşallah, hep beraber, teşkilatlarımızın tüm kademeleri ile bu süreçte ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Gece gündüz demeden sahada olacağız. 31 Mart akşamı sandıklar açılacağı, torbaların tutanaklarla bağlanıp, seçim kurumuna gidene ve sonuçlar açıklanana kadar, tüm süreci birlikte yöneteceğiz. Sonuçlar açıklandığında ise kazanan Bartın olacağına ve Cumhur İttifakı'nın adayının kazanacağına inanıyorum. Bunu da hep birlikte başaracağız. Tüm Bartınlı hemşehrilerimizi, partisi ve siyasi düşünceleri fark etmeksizin herkese seçimlerde Cumhur ittifakımızın adayı Fahri Fırıncıoğlu'na oy vermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bütün paydaşlarımızla ittifak yapalım ki, sesimiz daha güçlü olsun. Hem Bartınımız, hem ülkemiz kazansın istiyoruz" dedi.

"İlçelerde anlaşma büyük oranda sağlandı"

İlçelerde de Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayları desteklemesi konusunda büyük oran anlaşmanın sağlandığını belirten Arslan, "Sadece Bartın Belediye Başkanı'nı seçmeyeceğiz, ilçelerimiz ve beldelerimiz de var. Amasra'mıza, Kurucaşile'mize ve Ulus'umuza da belediye başkanı seçeceğiz. Yüzde 99 oranında anlaşma sağlandı. Buralarda da ittifak yapacağız. MHP, AK Parti'nin adayını destekleyecek" dedi.

Hedef: 4 artı 4

AK Parti olarak hedeflerinin Bartın il merkezi ve 3 ilçedeki ilçelerde Cumhur İttifakı'nın adayının belediye başkanlığını kazanması, 4 beldede de Ak Partili adayların seçimi kazanması olduğunu ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"4 beldemiz var. Bunlardan Abdipaşa ve Kozcağız beldelerinin mevcut Belediye başkanları AK Partili. Kumluca ve Hasankadı beldelerimizin mevcut belediye başkanları ise MHP'li. Oralarda da inşallah, Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar vermeyecek şekilde, herkes projeleri ile yarışacak. Sahada herkes kendisini anlatacak. Ben AK Parti İl Başkanı olarak, Bartın Belediyesi, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde Cumhur ittifakının kazanmasını ve 4 belde de AK Parti'nin kazanmasını isterim. Bunun için teşkilat olarak, üzerimize düşeni yaparak tüm gayretimiz ile çalışacağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından ise her iki parti yöneticileri, meclis üyelerinin isimleri ve sıralamaları gibi konular için ön görüşme yaptı.