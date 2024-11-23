AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı

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Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama emrini destekledi.

23.11.2024 13:19  Güncelleme: 14:36
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AK Parti'nin Yüreğir 8. Olağan İlçe Kongresi Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yaov Galant hakkında verdiği tutuklama emrine yönelik, "Gerçekleşen soykırımın katillerinin ceza alması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Çelik, " Gazze'deki soykırım en önemli meselemizdir. Uluslararası ceza mahkemesinin aldığı karar bizim açımızdan, insanlık onurunu yüceltmesi bakımından kıymetli olmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant'ın yargılanması ve tutuklanması gerektiğine hükmetti. Dünyadaki ve Avrupa'daki pek çok ülke bu kararın uluslararası hukuk çerçevesinde gerektiğini ve Netanyahu ile Galant denen katillerin ülkelerine ayak basmaları halinde onları derhal tutuklayacaklarını söylediler. Cumhurbaşkanımız ilk günden ifade etti. Bu soykırım çetesi eninde sonunda, insanlık mahkemesinde yargılanacak ve gereken cezayı alacak dedi. Burada gerçekleşen soykırımın katillerinin ceza alması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"DÜNYA DÜZENİ SONA ERMİŞTİR"

"Önümüzde dünyanın gidişatı bakımından sıkı durmamız gereken günler var. Dünya siyaseti büyük bir türbülansın içerisine giriyor" diyen Çelik, "Artık İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni artık sona ermiştir. Geçmiş konuşmalarımızda sona eriyor diyorduk ama artık sona ermiştir diyoruz. Dolayısıyla böyle geçiş zamanları dünyanın zor zamanlarıdır. Bizim coğrafyamızı da bu geçişler çarpıcı şekilde etkilemiştir. Türkiye'nin bu sıkıntılı zamanlarda geçmesi, bu türbülansın aşılması için son derece önemli bir lidere sahibiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Yüreğir Kongresi\'nde Soykırım Mesajı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    PUTIN I TUTUKLAYINSANA ADINIZ ADALET 3 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yüzünüzde nur kalmadı 1 0 Yanıtla
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