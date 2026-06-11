AK Parti'li Açıkkapı: Netanyahu haddini aştı - Son Dakika
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AK Parti'li Açıkkapı: Netanyahu haddini aştı

11.06.2026 17:53
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza ahlak dersi vermeye çalışması, ahlaksız Netanyahu'nun haddi değildir.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza ahlak dersi vermeye çalışması, ahlaksız Netanyahu'nun haddi değildir. Netanyahu, tarihin en büyük tutarsızlıklarından birini daha göstermiştir." dedi.

AK Parti'li Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını "hadsiz ve mesnetsiz sözler" şeklinde değerlendiren Açıkkapı, "Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve bölgemizin farklı noktalarında işlediği hadsiz ve hesapsız suçlar ortadayken, bir terörist gibi hareket ederken, Netanyahu İsrail'i bir terörist devlet olarak tüm dünyanın nefret ettiği bir hale getirirken iftiralarından da geri kalmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sadece 86 milyonun değil, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun sesi, nefesi ve umudu olduğunu belirten Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bugün Netanyahu'nun rahatsızlığı da tam da bu sebepledir. Cumhurbaşkanı'mız tüm dünya susarken susmamış, çocuklar, kadınlar, yaşlılar bombaların altında can verirken hakikatleri haykırmaktan geri kalmamıştır. İşte bu kararlı duruş, insanlık vicdanında mahkum olmuş Netanyahu'yu bir kez daha paniğe sevk etmiştir. Netanyahu'nun Türkiye'ye ve cumhurbaşkanımıza ahlak dersi vermeye çalışması, ahlaksız Netanyahu'nun haddi değildir. Netanyahu, tarihin en büyük tutarsızlıklarından birini daha göstermiştir."

Açıkkapı, Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olarak yargılanması gerektiğini dile getirdi.

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere de değinen Açıkkapı, "Düne kadar aynı masada oturanlar, aynı kurultayı alkışlayanlar, aynı yönetimi meşru görenler bugün birbirlerini karşılıklı olarak gayrimeşru ilan etmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Açıkkapı: Netanyahu haddini aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray Bacak Koray Bacak:
    Netanyahu'nun tavırlarının haklı tepkisini gördük, fakat bu konuların masraflı dış politika yaşantılarımız nasıl ilerleyecek diye merak ediyorum. Diplomatik ilişkilerimizin zarar görmesi de bir taraf tabii. 0 0 Yanıtla
  • Bedriye Müge Yildiz Bedriye Müge Yildiz:
    Açıkkapı söylediklerini yerinde söylemiş Netanyahu gibi birinin ağzını açması çok yüzde yüz haddini aşma 0 0 Yanıtla
  • İlker Keskin İlker Keskin:
    valla bu Netanyahu herif nereden bu kadar cesareti buluyo da Erdoğan'a ders vermeye kalkışıyo, gazze'de yaptıklarına bak sen birader ama yok bizim medya bu konuyu öyle göstermio, Netanyahu'nun her sözüne karşı çıkıyoruz ama asıl sorunu çözmek için ne yapıyo hükümet onu merak ettim ben 0 0 Yanıtla
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