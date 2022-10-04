AK Partili Akbaşoğlu Kılıçdaroğlu bir açmaz ve çıkmaz içine girmiş - Son Dakika
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AK Partili Akbaşoğlu Kılıçdaroğlu bir açmaz ve çıkmaz içine girmiş

04.10.2022 22:06

AK Partili Akbaşoğlu Kılıçdaroğlu bir açmaz ve çıkmaz içine girmişAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin başörtüsü teklifine ilişkin, Bütün kamuoyu görüyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bir açmaz ve çıkmaz içerisine girmiş.

AK Partili Akbaşoğlu Kılıçdaroğlu bir açmaz ve çıkmaz içine girmiş

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin başörtüsü teklifine ilişkin, Bütün kamuoyu görüyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bir açmaz ve çıkmaz içerisine girmiş. Aslında son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net bir şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'nin, 'başörtüsü' teklifini değerlendirdi. Akbaşoğlu, Bütün kamuoyu görüyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bir açmaz ve çıkmaz içerisine girmiş. Aslında son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net bir şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir dedi.

Bu meselenin 2013 yılında çözüldüğünü vurgulayan Akbaşoğlu şöyle devam etti 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar bu meseleyi kökünden çözdü. Tabi geçmişte 2008 yılında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak anayasa değişikliğine gitmiştik. Anayasa'da kılık kıyafet serbestisi, başörtüsüne özgürlük ile ilgili düzenlemeyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da imzası ile CHP yönetimi anayasa mahkemesine iptal başvurusu ile taşıdı ve 411 el kaosa kalktı diyerek Meclis iradesini iptal ettirdiler. Sonuçta herhangi bir yasak söz konusu değilken sanki bir yasak var da başörtüsü yasağını ortadan kaldıralım gibi bir yaklaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu açmazın, çıkmazın ve gündem değişikliği ile ilgili yaklaşımının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Partili Akbaşoğlu Kılıçdaroğlu bir açmaz ve çıkmaz içine girmiş - Son Dakika

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