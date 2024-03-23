AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi - Son Dakika
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Politika

AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, ''Temmuz ayında emekliler için yeni adımlar atılacak'' dedi.

23.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:56
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Yerel seçimler yaklaşırken emekli maaşlarında bir artış olup olmayacağı merak konusu... Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, temmuz ayını işaret ederek "Yeni adımlar atılacak" mesajını verdi.

"DUYARSIZ KALMADIK, KALMAYACAĞIZ"

"Emekliler bizim başımızın tacı" diyen Akbaşoğlu, "Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli" ifadelerine yer verdi.

"TEMMUZ BAŞINDA DÜZELTMELERİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara ve yarın İstanbul'da yapacağı mitingleri işaret eden Akbaşoğlu, "Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi

Finans, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Azat Deniz: Zaten temmuzda emeklinin zam zamani üç oy alayım diye seçim arefesinde bu emekliyi aptal yerine koymayın oy moy yok başka kapiya 235 19 Yanıtla
  • Sosa akal: emekliler 31 Mart'ta sizden önce atacak o adımı 233 10 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Temmuz ayı zaten emeklinin çalışanın zam alacağı ay.siz emekli ile dalga geçmeye devam edin 228 10 Yanıtla
  • MERT UYSAL: Size oy verecek emekliyi bulursan verirsin simitçi arkadaş. Son 8 gününüz 32 1 Yanıtla
  • Murat : Bu temiz kafayı nasıl yaşıyorsunuz siz merak ediyorum. Arkadaş temmuzda zaten vereceksiniz enflasyon farkını. Onu bile verirken yalan yanlış rakamı veriyorsunuz gerçeği saklıyorsunuz bide bunu şimdi müjde gibi durup durup önüne mi seviyorsun emeklilerin. 25 3 Yanıtla
  • Nuran Cinar: EMEKLİ İNŞALLAH SİZE GEREKEN CEVABI SEÇİMLERDE VERİRDE. ENFLASYON ALTINDA EMEKLİYİ EZDİRDİNİZ. NE DİYELİM ALLLAHA HAVALE ETTİK SİZİ. 0 0 Yanıtla
  • yüksel altun: Sözde 3600 verdiler. Altı ay sonra verdikleri 3600 den doğan farkı çalışanlara verilen seyyanen zam ile emekliliğe yansımadı çalışanlarda ayıkmadı. Emekli olanlarda avucunu yaladı hep bir hinlik peşindeler. 0 0 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Hebsi Hikaye BenDevlete 30 Yıl Pirim Ödedim Kişi 15 Yıl Pirim Ödemiş Aynı Parayı Alıyoruz Adalet mi .!!! 0 0 Yanıtla

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