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AK Partili Arvas: "Turizm, ekonomik büyümede katalizör görevi görüyor" - Son Dakika

AK Partili Arvas: "Turizm, ekonomik büyümede katalizör görevi görüyor"

16.12.2021 12:05
AK Partili Arvas: "Turizm, ekonomik büyümede katalizör görevi görüyor"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel bir olgu olarak kalkınma ve istihdamın da önemli bir aracı olduğunu ifade ederek, "Turizm sektörü bacasız bir fabrika ve görünmez bir ihracat sektörüdür.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel bir olgu olarak kalkınma ve istihdamın da önemli bir aracı olduğunu ifade ederek, "Turizm sektörü bacasız bir fabrika ve görünmez bir ihracat sektörüdür. Turizmin sağladığı katma değer, bir ülkenin veya bir şehrin kalkınma hızını belirleyebilecek bir katalizör gibidir" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da bulunduğu toplantıda, Van'ın turizm altyapısı istişare edildi. Van'ın sahip olduğu turizm potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması ve dünden bugüne kalan tarihi yapıların restore edilerek yarınlara miras bırakılması ile ilgili talep ve beklentilerin iletildiği toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Abdulahat Arvas, "Turizm ekonomik, sosyal ve kültürel bir olgu olarak kalkınma ve istihdamın da önemli bir aracıdır. Turizm sektörü bacasız bir fabrika ve görünmez bir ihracat sektörüdür. Bu nedenle turizmin sağladığı katma değer, bir ülkenin veya bir şehrin kalkınma hızını belirleyebilecek bir katalizör gibidir. Emek yoğun sektörlerden biri olarak turizm, özellikle gelişmekte olan bölgelerde vatandaşların desteklenmesine yardımcı olabilecek bir ekonomik kaldıraçtır. Turizm birçok sektörü etkilediği gibi yeni sektörlerin oluşumuna da katkıda bulunmaktadır. Van'da turizm sektörünün canlandırılması ve hak ettiği seviyelere ulaşması için topyekün bir mücadele başlatılmalıdır. Van kendi kimliğiyle ön plana çıkabilecek dinamik bir şehirdir. Kendi simge ve değerleriyle ulusal ve küresel ölçekte pazarlanarak turizm de iddialı bir kent olabilir. İlk yerleşim yerlerinden biri olan Van, halen yaşam alanı olarak kullanılan dünya üzerindeki ender şehirlerden bir tanesidir" dedi.

Van'ın kadim geçmişi ve tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak, turizmdeki çeşitliliği arttırmak için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldiklerini belirten Arvas, "En önemlisi Van ile ilgili farkındalık oluşturulabilecek proje ve yatırım teklifleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldik. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da bulunduğu toplantıda Van Kalesi, Gürpınar Hoşap Kalesi, Erciş Kalesi, Çaldıran Çubuklu Kalesi, Çaldıran Kupik Kümbetleri, Çarpanak Adır Adası ile Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde bulunan ve 11. yüzyılda inşa edildiği bilinen St. Thomas Manastırı, Erek Dağı'nın eteklerinde kurulmuş olan Yedi Kilise ve Başkale ilçemiz Albayrak Mahallesi'nde bulunan 12 havariden biri olduğu bilinen St. Bartholomeus Kilisesi'nin restore edilerek turizme kazandırılmasını talep ettik. Kadim ve zengin bir geçmişe sahip ilimizin dört bir tarafında bulunan bu eserlerin turizme kazandırılarak, ekonomik katma değere dönüştürülmesi bölgemiz turizmi açısından son derece önemli ve elzemdir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en etkileyici tren yolculuklarından biri olan turistik Van Gölü Ekspresi'nin güzergahı itibarıyla bir nevi Anadolu turnesi gibi olduğuna değinen Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar tarafından rağbet edilen Van Gölü Ekspresi turlarının arttırılması ve bu keyifli yolculuğun daha da teşvik edilmesi gerektiğini anlattık. 17. yüzyılda bölgemizde yaşamış Ercişli Emrah ve Selvi Han, Erciş ilçemizin önemli kültürel zenginliklerindendir. Erciş'te bulunan Emrah ile Selvi Kültür Evi'nin restorasyonu için de sayın bakanımızdan destek talebinde bulunduk. Yine Erciş ilçemiz sınırları içinde devam eden 270 hektarlık Zernaki Tepe Antik Kenti kazı çalışmalarının 12 ay olacak şekilde planlanmasını ve 2022 yılında ödenek tahsis edilmesini istedik. Bilindiği üzere Van'da meydana gelen depremler nedeniyle il kütüphanesi ve kültür merkezi ağır hasar görmüş ve kullanılmaz hale gelmişti. Van için acil bir ihtiyaç olarak gördüğümüz il kütüphanesinin 2022 yılı yatırım programına alınması hususunda hassasiyetimizi anlattık. Yine belediye başkanlarımız ile birlikte kıyı şeridinde bulunan ve turizm potansiyeli yüksek ilçelerimizden Tuşba ve Gevaş ilçelerinde plaj yapılması konusunda destek istedik. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy büyük bir nezaket ve samimiyetle taleplerimizi dinleyerek, istişare ettiğimiz konularda talimat verdi. Yakın ilgilerinden dolayı kendisine ve değerli yardımcılarına bir kez daha Van halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." - VAN

AK Partili Arvas: Turizm, ekonomik büyümede katalizör görevi görüyor

Milletvekili, AK Parti, Turizm, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Arvas: 'Turizm, ekonomik büyümede katalizör görevi görüyor' - Son Dakika


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