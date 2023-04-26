AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığın olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan, "Günde 5 program, özel toplantılar ve görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verebilir" dedi.
Katıldığı canlı yayında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamada, "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bugünkü programlarına katılamayacağını bildiren Erdoğan şöyle devam etti: "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.
Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › AK Partili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: Programları gözden geçirilebilir - Son Dakika