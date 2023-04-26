AK Partili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: Programları gözden geçirilebilir - Son Dakika
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AK Partili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: Programları gözden geçirilebilir

26.04.2023 16:29

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan katıldığı canlı yayında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olağanüstü bir durum olmadığını söyledi. Turan, "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığın olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti.

"PROGRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME İMKANI VEREBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan, "Günde 5 program, özel toplantılar ve görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verebilir" dedi.

AK Partili Bülent Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama: Programları gözden geçirilebilir
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

ERDOĞAN: HER BİR KARDEŞİME ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Katıldığı canlı yayında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamada, "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLARIMIZIN TAVSİYESİYLE EVDE İSTİRAHAT EDECEĞİM"

Bugünkü programlarına katılamayacağını bildiren Erdoğan şöyle devam etti: "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

"YARINDAN İTİBAREN PROGRAMIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Partili Bülent Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama: Programları gözden geçirilebilir
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Son Dakika Politika AK Partili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: Programları gözden geçirilebilir - Son Dakika


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