AK Partili Çankırı, Foça Belediye Başkanı Fıçı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili Çankırı, Foça Belediye Başkanı Fıçı'yı ziyaret etti

AK Partili Çankırı, Foça Belediye Başkanı Fıçı\'yı ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'den AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede Foça'nın ihtiyaçları ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'den AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fıçı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Foça'nın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi' dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'den AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Foça'nın ihtiyaçları, ilçede yürütülecek çalışmalar ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı.

Çankırı, ziyarette yaptığı değerlendirmede

İzmir'in tüm ilçelerinde olduğu gibi Foça'da da vatandaşların talep ve beklentilerini yakından takip ettiklerini belirterek yerel yönetimlerde hizmetin ve vatandaşın ihtiyaçlarının siyasi farklılıkların önünde tutulması gerektiğini ifade etti. Çankırı, Foça'nın potansiyelinin daha ileriye taşınması, ilçenin sorunlarının çözümü ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması için merkezi yönetim ile yerel yönetimin işbirliği içerisinde çalışmasının önemine işaret etti.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti. Başkan Fıçı, Foça'nın ihtiyaçlarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip ederek vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ceyda Bölünmez Çankırı, Saniye Bora Fıçı, Yerel Yönetim, Milletvekili, AK Parti, Politika, Çankırı, Güncel, İzmir, Foça, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Çankırı, Foça Belediye Başkanı Fıçı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 18:12:49. #7.12#
SON DAKİKA: AK Partili Çankırı, Foça Belediye Başkanı Fıçı'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement