AK Partili Çankırı, Foça Belediye Başkanı Fıçı\'yı ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'den AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fıçı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Foça'nın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi' dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'den AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Foça'nın ihtiyaçları, ilçede yürütülecek çalışmalar ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı.

Çankırı, ziyarette yaptığı değerlendirmede

İzmir'in tüm ilçelerinde olduğu gibi Foça'da da vatandaşların talep ve beklentilerini yakından takip ettiklerini belirterek yerel yönetimlerde hizmetin ve vatandaşın ihtiyaçlarının siyasi farklılıkların önünde tutulması gerektiğini ifade etti. Çankırı, Foça'nın potansiyelinin daha ileriye taşınması, ilçenin sorunlarının çözümü ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması için merkezi yönetim ile yerel yönetimin işbirliği içerisinde çalışmasının önemine işaret etti.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti. Başkan Fıçı, Foça'nın ihtiyaçlarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip ederek vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.